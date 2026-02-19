"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

Accroché par le Club de Bruges en barrages aller de la Ligue des Champions, Diego Simeone n'a pas semblé trop déçu au coup de sifflet final. L'entraîneur de l'Atlético de Madrid a notamment reconnu une grande qualité chez les Blauw & Zwart.

Après 45 minutes, l'Atlético de Madrid avait déjà pris un sérieux avantage dans sa double confrontation face au Club de Bruges. C'était sans compter sur la résilience des Blauw & Zwart, qui ont égalisé en dix minutes au début de la seconde période.

Malgré le but contre son camp de Joël Ordóñez, les hommes d'Ivan Leko sont tout de même parvenus à arracher le 3-3 dans les dernières minutes, via Christos Tzolis, et gardent donc de l'espoir avant le match retour, disputé mardi prochain dans la capitale espagnole.

Diego Simeone séduit par le jeu du Club de Bruges

Un résultat qui frustre Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros ? Pas tellement. En conférence de presse, l'Argentin a reconnu les forces du Club de Bruges et n'a pas semblé trop déçu par ce dernier but concédé dans les ultimes minutes.

"Ce qui est important, c'est de gagner. Il nous reste encore un marathon de matchs et beaucoup d'efforts à fournir. Nous aurons besoin de nos supporters ce week-end en Liga aussi, et pas seulement lors du match retour."

Lire aussi… "Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges›

"On donne le meilleur de nous-mêmes pour obtenir des résultats positifs. On peut toujours être meilleurs dans tous les domaines, mais je pense que toutes les équipes qui sont venues dans ce stade ont vécu une rencontre compliquée contre Bruges. Ils jouent très bien, c'est peut-être l'équipe qui met le plus d'intensité de toute la Ligue des Champions", a souligné Diego Simeone, très fair-play quant à la prestation fournie par les Brugeois.