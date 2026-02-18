Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht

Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht
Photo: © photonews
Avant même qu'un directeur sportif ne soit nommé, c'est bien le dossier du coach qui anime Anderlecht. La situation est limpide pour Alfred Schreuder et Jérémy Taravel.

Contre La Louvière, Jérémy Taravel pensait avoir dirigé son dernier match comme entraîneur intérimaire, avant d'être confirmé comme coach principal ou, plus probable, de voir un nouveau T1 débarquer. L'arrivée d'Alfred Schreuder était en effet dans les cartons.

Sauf que le Néerlandais ne sera pas libéré si facilement par son club d'Al-Diraiyah. L'ancien entraîneur du Club de Bruges est la priorité numéro un d'Anderlecht, mais est encore sous contrat en Arabie Saoudite pendant six mois.

Schreuder veut venir mais n'a pas été libéré

On apprend ce soir que le Sporting a trouvé un accord personnel avec Schreuder. Les Mauves attendent désormais de lui qu'il prenne l'initiative pour un départ à l'amiable et sont prêts à lui verser une compensation financière. Un scénario qui convient au principal intéressé. Reste à savoir si Al-Diraiyah, qui lutte pour la montée en première division saoudienne, acceptera de le laisser partir.

Jérémy Taravel sera donc encore bel et bien sur le banc contre Zulte Waregem, trois semaines après le C4 de Besnik Hasi. Si aucune solution n'est trouvée avec Schreuder, les chances de voir Taravel confirmé jusqu'en fin de saison augmenteraient.


Ce n'est pas l'option privilégiée, mais le courant semble bien passer entre le Français et son groupe. D'autant plus qu'Anderlecht ne peut plus se permettre de tergiverser trop longtemps.

