Huit candidats au titre, quatre équipes en un point : la D1A n'est pas la série la plus serrée de Belgique

Avec huit équipes séparées par seulement six points, la D2 ACFF est plus indécise que jamais. Dix journées avant la fin du championnat, il est impossible de dire avec certitude qui rejoindra l'élite du football francophone la saison prochaine.

Avec huit points seulement séparant la place en play-downs de Louvain à la place en Champions Play-Offs de Malines, qui est même à égalité avec le cinquième, La Gantoise, la Jupiler Pro League est peut-être plus serrée que jamais cette saison.

Est-elle cependant le championnat belge le plus serré ? Rien n'est moins sûr. Car en jetant un œil aux divisions légèrement inférieures dans notre pays, on se rend rapidement compte que la D2 ACFF tient aussi toutes ses promesses.

Quatre équipes en un point et huit concurrents au titre en D2 ACFF !

Dix journées avant la fin du championnat, six points seulement séparent les deux leaders, le Stade Verviétois et CS Onhaye, de la huitième place occupée par le Pays-Vert Ostiches Ath, qui occupait encore la tête il y a trois semaines, mais qui vient de réaliser un 0/9 l'ayant propulsé dans le ventre mou du classement.

Derrière le Stade Verviétois et Onhaye, qui comptent 44 points, on retrouve le FC Flénu (43) et le RCS Brainois (43) pour compter quatre équipes en un point, puis la Royale Union Hutoise (40), le FC Raeren-Eynatten (39), le FC Ganshoren (38) et donc le Pays-Vert Ath (38).

Deux équipes déjà qualifiées pour le tour final

La bataille pour le titre fait donc plus que jamais rage en D2 ACFF, alors qu'il y aura deux montants vers la D1 ACFF. Un projet de réforme était envisagé pour aboutir à des séries de douze équipes, et les promotions et descentes dépendront forcément du nombre de clubs francophones qui quittent le monde professionnel.





Une chose est sûre : le tour final offrira lui aussi un billet pour la D1 ACFF. Sur les deux derniers matchs, Flénu, l'Union Hutoise et Onhaye ont réalisé le 6/6 parmi les équipes de tête et ont repris de précieux points au classement. Dix journées avant la fin, ce championnat est donc plus indécis que jamais.