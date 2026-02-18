Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

En Suède, le club d'Östersund veut frapper fort avant la fin du mercato. Quitte à faire appel à la génrosité de ses supporters.

Contrairement aux clubs belges, les pensionnaires du championnat suédois ont encore un bon mois pour faire leurs emplettes sur le marché des transferts. Après avoir lutté jusqu'à la dernière journée pour assurer son maintien, Östersund veut se renforcer cet hiver.

La direction veut notamment faire revenir Curtis Edwards (en photo), un milieu de terrain anglais qui a joué 106 rencontres pour le club entre 2016 et 2019. Il avait alors été amené par un certain Graham Potter, qui a lancé sa carrière d'entraîneur en Suède de 2011 à 2018.

Les supporters mis à contribution 

Pourquoi vous en parler ? Parce qu'Edwards est actuellement sous contrat Gateshead, un club de cinquième division anglaise, jusqu'en fin de saison. Et que pour arriver à ses fins, Östersund est prêt à tout.

Sur ses réseaux sociaux, le club a fait appel à la générosité de ses supporters. Le communiqué publié est clair : "Mobilisons-nous pour que ce transfert puisse se faire ! L'objectif est de récolter 200 000 couronnes suédoises (18 700€). Chaque contribution est importante".


Chaque donnateur qui aura versé plus de 1500 couronnes suédoises (140€) se verra remettre une écharpe à l'éfigie du joueur. La pratique pourrait-elle inspirer certains clubs en manque de liquidités ?

