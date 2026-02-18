Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

Louvain retrouve du poil de la bête ces dernières semaines. Les Universitaires le doivent notamment aux phases arrêtées.

Les spectateurs placés derrière un banc de touche en ont désormais l'habitude : lorsqu'une des deux équipes obtient une phase arrêtée, l'entraîneur principal s'assied, pour laisser la lumière à un coach spécifique.

À Louvain, Bram Verbiest est un entraîneur des phases arrêtées heureux : ses hommes ont trouvé le chemin des filets sur corner lors des trois derniers matchs contre La Gantoise, Malines et Dender.

Une composante essentielle du football moderne

Trois matchs qui ont permis à OHL de collecter sept points sur neuf. Quand l'on sait que les Louvanistes ont aussi encaissé lors de ces trois matchs, ces phases arrêtées prennent toute leur importance.

MVP | Trois matches, trois buts sur corner. L’entraîneur des gardiens et phases arrêtées Bram Verbist a transformé OH Leuven en Arsenal. 🧠🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/f7J9LktWTt — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 18, 2026

Auteur de deux des trois buts après une déviation au premier poteau, Chukwubuikem Ikwuemesi est un point de chute privilégié tant sur phase arrêtée que de plein jeu.





Amené à Louvain par Marc Brys (avec qui il avait déjà travaillé à Saint-Trond et au Beerschot), Bram Verbiest a également collaboré avec Oscar Garcia, Chris Coleman et David Hubert à Den Dreef. Autant dire que Felice Mazzù continuera à compter sur l'ancien gardien du Cercle de Bruges pour de nouvelles combinaisons d'ici la fin de la saison.