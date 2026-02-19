Après le feu de Bengale des fans du Barça, un bus De Lijn à nouveau endommagé par les supporters de l'Atlético

Après le feu de Bengale des fans du Barça, un bus De Lijn à nouveau endommagé par les supporters de l'Atlético
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Alors qu'un supporter du FC Barcelone avait allumé un feu de Bengale dans un bus De Lijn en décembre, c'est cette fois un supporter de l'Atlético de Madrid qui a semé le trouble en cassant une vitre d'un bus à l'aide d'une masse.

En décembre dernier, l'avant-match de Club de Bruges - FC Barcelone avait été marqué par le déclenchement d'un feu de Bengale dans un bus De Lijn par les supporters catalans.

Ce mardi, en marge de la rencontre face à l'Atlético de Madrid en barrages de la Ligue des champions, un incident similaire s'est produit, a déclaré le porte-parole de la police de Bruges, Lien Depoorter, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"De Lijn avait mis en place des bus supplémentaires pour conduire les supporters espagnols au stade. L'un d'eux s'est emparé d'une masse et a cassé une vitre. L'intérieur a été endommagé, mais l'évacuation s'est déroulée sans problème."

Un bus De Lijn endommagé par un supporter de l'Atlético

Un fait isolé, selon Lien Depoorter, qui constate qu'aucun autre incident n'est survenu et qui précise qu'un autre bus a dû être envoyé pour remplacer celui dont la vitre avait été cassée.

Lire aussi… Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?
Il s'agit cependant du deuxième incident du même type en deux venues de supporters espagnols en Venise du Nord. Et sur la pelouse, la rencontre s'est aussi terminée deux fois de la même manière : avec un score de 3-3.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Atlético Madrid - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:45 (24/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Atlético Madrid

Plus de news

Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

12:40
"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

11:30
Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

16:00
"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

08:30
"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

08:00
Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

07:40
Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

15:40
La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

13:00
Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

15:20
Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

15:00
Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

14:40
🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

22:59
"C'est mauvais, et même plus que mauvais" : un autre club belge en grande difficulté financière

"C'est mauvais, et même plus que mauvais" : un autre club belge en grande difficulté financière

14:20
Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

13:40
Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

13:20
La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

12:20
"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

12:00
1
Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot

Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot

11:00
"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

10:30
Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

10:00
Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

09:30
Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

09:00
"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

07:20
Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

07:00
Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

06:30
"J'étais choqué" : la pique du Club de Bruges qui ne passe toujours pas à l'Union

"J'étais choqué" : la pique du Club de Bruges qui ne passe toujours pas à l'Union

18:20
Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

22:40
Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

22:20
"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

22:00
Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

21:40
Simon Mignolet révèle le match où il est passé en mode pilote automatique : "On ne vit pas ça souvent"

Simon Mignolet révèle le match où il est passé en mode pilote automatique : "On ne vit pas ça souvent"

17:30
Ibe Hautekiet a eu le futur du foot belge sous ses yeux : "Son mental est sans égal"

Ibe Hautekiet a eu le futur du foot belge sous ses yeux : "Son mental est sans égal"

19:30
Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

21:20
Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

21:00
Dans la forme de sa vie et libre dans cinq mois : l'opportunité de l'été pour les grands clubs de Pro League ?

Dans la forme de sa vie et libre dans cinq mois : l'opportunité de l'été pour les grands clubs de Pro League ?

20:40
La révélation de ces dernières semaines a pris son temps : "J'avais quelques a priori sur le foot en Belgique"

La révélation de ces dernières semaines a pris son temps : "J'avais quelques a priori sur le foot en Belgique"

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 1/32 Finales (A)
Galatasaray Galatasaray 5-2 Juventus Juventus
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Real Madrid Real Madrid
Monaco Monaco 2-3 PSG PSG
FK Qarabag FK Qarabag 1-6 Newcastle Utd Newcastle Utd
Bodo Glimt Bodo Glimt 3-1 Inter Inter
FC Bruges FC Bruges 3-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved