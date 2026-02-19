Après le feu de Bengale des fans du Barça, un bus De Lijn à nouveau endommagé par les supporters de l'Atlético

Alors qu'un supporter du FC Barcelone avait allumé un feu de Bengale dans un bus De Lijn en décembre, c'est cette fois un supporter de l'Atlético de Madrid qui a semé le trouble en cassant une vitre d'un bus à l'aide d'une masse.

En décembre dernier, l'avant-match de Club de Bruges - FC Barcelone avait été marqué par le déclenchement d'un feu de Bengale dans un bus De Lijn par les supporters catalans.

Ce mardi, en marge de la rencontre face à l'Atlético de Madrid en barrages de la Ligue des champions, un incident similaire s'est produit, a déclaré le porte-parole de la police de Bruges, Lien Depoorter, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"De Lijn avait mis en place des bus supplémentaires pour conduire les supporters espagnols au stade. L'un d'eux s'est emparé d'une masse et a cassé une vitre. L'intérieur a été endommagé, mais l'évacuation s'est déroulée sans problème."

Un bus De Lijn endommagé par un supporter de l'Atlético

Un fait isolé, selon Lien Depoorter, qui constate qu'aucun autre incident n'est survenu et qui précise qu'un autre bus a dû être envoyé pour remplacer celui dont la vitre avait été cassée.

Il s'agit cependant du deuxième incident du même type en deux venues de supporters espagnols en Venise du Nord. Et sur la pelouse, la rencontre s'est aussi terminée deux fois de la même manière : avec un score de 3-3.