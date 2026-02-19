Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

Leandro Trossard s'est de nouveau blessé avec Arsenal face à Wolverhampton. Une rechute inquiétante pour le Diable Rouge.

Leandro Trossard enchaîne les allers-retours à l'infirmerie. Blessé le 7 février contre Sunderland, le Diable Rouge était revenu rapidement. Mais mercredi soir, face à Wolverhampton en Premier League, le sort s'est répété.

Monté au jeu à la 73e minute, le Belge n'a pas terminé la rencontre. Touché en fin de match, il a dû céder sa place dans le temps additionnel. Une sortie discrète, mais qui pose beaucoup de questions sur sa condition physique.

Rudi Garcia et Arsenal s'inquiètent

Rudi Garcia observe forcément la situation avec attention. Le sélectionneur avait expliqué que sa liste du mois de mars serait différente de celle prévue pour le Mondial en juin. La place de Trossard n'est pas garantie.

C'est aussi un gros problème pour Arsenal. Le club se bat pour le titre, mais l'équipe commence à fatiguer et à perdre des points bêtement, comme lors de ce partage 2-2 face aux Wolves.

Pour le moment, le club n'a pas communiqué sur la gravité de la blessure. Il faudra attendre les examens pour en savoir plus sur la durée de son absence.

Commentaire
