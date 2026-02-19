Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen
Cette saison, la Commission de discipline a à nouveau fort à faire avec Stijn Stijnen. Cette semaine, le coach du Patro Eisden a comparu pour deux incidents différents.

Le premier cas concerne le match du 2 novembre contre les RSCA Futures. Pourtant suspendu pour la rencontre, Stijn Stijnen aurait apostrophé l'arbitre une heure après la rencontre, lui reprochant vertement l'annulation d'un but marqué par son équipe. Les arbitres auraient été privés de nourriture dans un premier temps.

Cependant, l'arbitre assistant a déclaré lors de l'audience avoir jugé le comportement de Stijnen 'laconique', ce qui, selon la commission, ne pouvait être considéré comme une intimidation, rapporte Het Nieuwsblad.

Il y avait trop d'éléments manquant pour le condamner. La commission n'a d'ailleurs trouvé aucune preuve que Stijnen ait délibérément cherché la confrontation. L'entraîneur aurait même finalement offert un verre aux arbitres après la rencontre.

Pas épargné sur toute la ligne

L'autre cas débattu concernait la rencontre du 8 novembre disputée à Courtrai. Exclu en première mi-temps, Stijnen se trouvait toujours dans le tunnel des joueurs (où il n'aurait pas dû être) à la mi-temps et a de nouveau interpellé l'arbitre au sujet de la décision à l'origine de sa colère.

L'ancien gardien de but avait ensuite soutenu qu'il ne savait pas où aller après son expulsion. La Commission a jugé cette affirmation infondée ; Stijnen aurait dû savoir que le tunnel des joueurs lui était interdit d'accès depuis son expulsion et qu'une porte située derrière les bancs de touche permettait d'accéder aux tribunes.

La Commission a également rejeté l'explication de sa sécurité personnelle : "Prendre dans la tribune d'un autre club  ne signifie pas automatiquement être en danger". La Commission a également jugé infondé que Stijn Stijnen ait le droit de demander réparation à l'arbitre après son expulsion, au nom du fair-play. Il a ainsi écopé d'un match de suspension ferme et d'une amende de 750 euros.

Patro Eisden Maasmechelen

