Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

Le Club de Bruges a tenu tête à l'Atlético Madrid à domicile et a décroché un partage 3-3. Selon le coach, Bruges aurait mérité plus que ça.

Le Club de Bruges était mené 0-2 face à l'Atlético Madrid, mais a réussi à revenir au score un quart d'heure après la pause. Malgré un but contre son camp d'Ordonez qui a redonné l'avantage aux Espagnols, Tzolis a fini par arracher l'égalisation.

Leko estime que Bruges méritait mieux

"Je suis content, mais pas du résultat. D'un côté, on est satisfait, surtout quand on est mené 0-2 à la mi-temps contre une équipe pareille", a confié Ivan Leko. "À ce moment-là, on est plus proche du 0-3 ou du 0-4 que d'un retour."

"On est revenus dans le match avec toutes nos qualités et on méritait mieux. C'est grâce aux joueurs, ce sont eux qui ont fait le travail sur le terrain. En deuxième mi-temps, on était plus proches de la victoire que du nul."

Un penalty « généreux » pour l'Atlético

Bruges s'est retrouvé mené après dix minutes suite à une main de Seys dans la surface. "Le penalty était généreux, je n'aime pas ce genre de fautes. Je comprends que ce soit difficile de créer une règle claire pour les mains, mais ça fait vingt ou trente ans qu'on en débat."

"Chaque année, ça change. Est-ce un mouvement naturel ou pas ? Est-ce que le ballon a touché le corps d'abord ? Dans vingt ans, on aura probablement encore les mêmes discussions. Selon le règlement, c'était penalty, mais personnellement, je trouve ça léger."