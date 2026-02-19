Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

Charleroi vise encore le top 6 et les Champions' Play-offs. Mais après un mois de février décevant, les Zèbres vont devoir cravacher pour y parvenir.

S'il y a bien un joueur qui a crevé l'écran cette saison, c'est Yacine Titraoui. Le milieu de terrain algérien de 22 ans a profité du départ de son compatriote vers l'Union pour s'imposer.

Ses performances dans l'entrejeu ne passent pas inaperçues et plusieurs clubs commencent à lui faire les yeux doux.

Quelques clubs de Premier League suivent de près le milieu de terrain, devenu indispensable à Charleroi. Et en général, les Anglais paient cher quand il s'agit de recruter.

Wolverhampton sur les rangs, mais à quel prix ?

Selon Sky Sports Suisse, Wolverhampton serait le premier club à avoir manifesté un intérêt concret. Le problème, c'est que Wolverhampton file tout droit vers la relégation. Pas sûr que Titraoui soit emballé par un projet en Championship.



Lanterne rouge de Premier League, Wolverhampton aura du mal à se sauver. Ce naufrage pourrait profiter à d'autres clubs plus huppés, prêts à doubler les Wolves pour offrir au milieu carolo une place dans l'élite anglaise.