"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

Brandon Mechele a fêté sa 100e européenne avec un partage face à l'Atlético. Malgré la fierté, le défenseur de Bruges regrette de ne pas avoir décroché la victoire.

Le Club de Bruges a sorti un match de folie en Ligue des champions avec ce partage 3-3 contre l'Atletico Madrid au Stade Jan Breydel. C'était aussi une soirée spéciale pour Brandon Mechele, qui fêtait son 100e match européen avec les Blauw en Zwart.

Mechele n'a retenu que le positif. Pour lui, l'équipe n'a pas lâché mentalement. "On a toujours continué à y croire, on n’a jamais douté de nous." Menés et bousculés, les Brugeois ont répondu avec caractère. "Ce sont des chouettes matchs", a-t-il ajouté.

Bruges s'est métamorphosé en seconde période

Mechele estime que son équipe a pris le dessus après la pause. "À part en première mi-temps, on était peut-être la meilleure équipe ce soir. On a beaucoup produit, joué notre jeu."

Forcément, avec un tel scénario, il y a un petit sentiment d'inachevé. "Si on est déçus ? Un peu. On méritait peut-être plus." Mais le défenseur préfère voir le verre à moitié plein.

"Le match retour est sauvé, on doit continuer à y croire." Mechele sait mieux que personne que c'est ce genre de soirée qui forge un groupe. Le match retour se jouera le mardi 24 février à Madrid.