Officiel : un ancien attaquant d'Eupen quitte la Bundesliga pour concurrencer Chris Bedia

Ces dernières années, plusieurs espoirs du PSG ont transité par Eupen. Samuel Essende fait partie de ces titis parisiens qui ont ainsi connu la Pro League.

A l'image de Nathan Bitumazala (toujours actif à Eupen) ou Djeidi Gassama (qui évolue aujourd'hui chez les Glasgow Rangers), Samuel Essende n'était pas encore tout à fait prêt lorsque le PSG l'a envoyé au Kehrweg.

L'attaquant franco-congolais n'avait que 20 ans et avait jusque-là seulement évolué avec la réserve parisienne. Essende sera monté 16 fois au jeu avec les Pandas (affrontant notamment une défense multigénérationnelle composée de Nicolas Lombaerts (en photo) et du jeune Wout Faes à l'occasion d'un match contre Ostende), mais Claude Makélélé ne lui avait pas offert la moindre titularisation.

Par la suite, Samuel Essende a notamment transité par Pau, Avranches, Caen et Vizela. C'est là que sa carrière a explosé : sa saison à 15 buts en deuxième division portugaise lui a ouvert les portes d'un transfert à quatre millions du côté d'Augsbourg il y a un an et demi.

Son petit tour d'Europe continue

Auteur d'une honnête première saison à sept buts en Bundesliga, il a éprouvé quelques difficultés à confirmer ces derniers mois (deux titularisations cette saison). Le club a ainsi décidé de récupérer une partie de sa mise en le revendant pour trois millions aux Young Boys Berne.

Essende a signé en Suisse jusqu'en juin 2029 et y concurrencera un certain Chris Bedia. L'ancien attaquant de Charleroi a longtemps été le meilleur buteur du championnat grâce à ses 12 buts sur les 20 premiers matchs de la saison mais n'a retrouvé le chemin des filets que ce week-end après quelques rencontres de disette.

