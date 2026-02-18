Coup dur pour Rudi Garcia : encore un Diable blessé, son club le retire de la liste européenne

Ces derniers jours, plusieurs Diables ont encore fait gonfler la liste des blessés. La situation de Matz Sels est elle aussi problématique.

Si la saison dernière a été historique pour Matz Sels et Nottingham Forest, l'exercice actuel est cauchemardesque. Et le Diable Rouge n'y échappe pas : entre les prestations plus hésitantes, les mauvais résultats de l'équipe, l'arrivée d'un concurrent en janvier et les multiples changements d'entraîneur, les derniers mois ont été très mouvementés.

Malheureusement pour lui, cela ne semble pas parti pour s'arranger, que du contraire. Sels a en effet manqué les deux derniers matchs de Premier League pour une blessure à l'aîne.

"On ne sait pas encore combien de temps il sera indisponible, mais cela ne se comptera pas en jours", avait prévenu son ancien entraîneur Sean Dyche en conférence de presse.

Plus en action avant un certain temps

Aujourd'hui, Nottingham a confirmé dans un communiqué qu'il avait retiré Matz Sels de sa liste européenne, pour le remplaçer par Stefan Ortega, arrivé de Manchester City cet hiver. Une manoeuvre qui n'est pas anodine : ce type de changement n'est généralement effectué que lorsqu'un joueur est indisponible pour une période conséquente.

Bien que la gravité exacte de la blessure n'ait pas été révélée, Sels va donc vraisemblablement devoir s'armer de patience pour cette deuxième partie de saison.



