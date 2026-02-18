Sept buts inscrits : amical prolifique entre Mons et un club de D1A

Mons et Zulte Waregem disputaient un petit galop d'entraînement cette après-midi. Le Essevee s'est imposé au terme d'un match assez spectaculaire.

Même en dehors des périodes de trêve internationale, les clubs de l'élite cherchent à garder le rythme en organisant des matchs amicaux pour donner du temps de jeu à tout le groupe. Cette après-midi, Zulte Waregem a ainsi joué contre Mons.

De quoi permettre à Sven Vandenbroeck de titulariser des joueurs comme Louis Bostyn, Anton Tanghe, Stevros Gavriel ou Marley Aké, qui n'avaient pas débuté le dernier match contre Westerlo. Pour Mons, l'occasion était belle de se frotter à une équipe de D1A.

Les attaquants en verve

La première demi-heure a été compliquée pour le RAEC : Zulte Waregem a inscrit deux buts en deux en milieu de premier acte (via Yannick Cappelle et Malick Mbaye), Dylan De Belder est ensuite sorti prématurément dans les rangs des Dragons. Les hommes de George Boateng ont alors réduit l'écart grâce à Gianni Dos Santos, mais le Essevee a rapidement repris deux buts d'avance.

Les deux équipes ont toutefois regagné les vestiaires sur le score de 3-2, puisque Leslie Bamona a encore permis à Mons de refaire une partie de son retard. Statu quo en deuxième mi-temps : Tobias Hedl a refait le break pour Zulte Waregem, le dernier but de la partie a été inscrit par Dos Santos à dix minutes de la fin pour nous donner ce score de 4-3. Le Essevee prépare donc le match de ce week-end contre Anderlecht avec quatre buts inscrits, Mons apparaît également en bonne forme après avoir terminé troisième de la phase régulière de D1 ACFF.

Les compositions :

Zulte Waregem : Bostyn, Seven, Tanghe, Gavriel, Paugain, Hedl, Mbaye, Ujka, Aké, Asare Cappelle





Deuxième mi-temps : Bostyn, Seven (60’ Sall), Tanghe (60’ Ketels), Gavriel (75’ Verhulst), Paugain (74 Tangala), Hedl, Mbaye (75’ Balde), Ujka (60’ Dierickx), Aké (75’ Van Keymoken, Panduro, Cappelle (75’ Vemba)

Mons : Valkenaerts, De Nooiyer, Mindombe, Ragolle, Mccalla, De Belder (25’ Bamona), Nadrini, Dos Santos, Tshimanga, Berquemanne, Benoit

Deuxième mi-temps : Blake (75’ Monterisi), Vanhecke, Mccalla, Bentayeb, Bridoux Nadrini, Dos Santos, Bamona, Deschryver, Maton, Dauchy