Ibe Hautekiet a eu le futur du foot belge sous ses yeux : "Son mental est sans égal"

Avant de rejoindre le Standard, Ibe Hautekiet a vécu sa formation et sa post-formation au Club de Bruges. Il y a croisé quelques grands talents.

Depuis plusieurs années, le Club NXT a toujours regorgé de talent. Ibe Hautekiet a ainsi côtoyé des joueurs comme Maxim De Cuyper, Romeo Vermant, Kyriani Sabbe, Chemsdine Talbi, Joel Ordonez ou Joaquin Seys chez les U23 brugeois.

Mais ce n'est pas tout : au-delà des garçons devenus titulaires en équipe première par la suite, le défenseur du Standard a connu des joueurs qui, comme lui, ont éclo ailleurs. Et pas des moindres : interrogé par Het Nieuwsblad, il en a plein la bouche au moment d'évoquer Senne Lammens et Arne Engels.

Des rencontres marquantes

Hautekiet est rapidement devenu proche du gardien de Manchester United : "Nous étions en internat ensemble et avons joué dans les équipes de jeunes. Et honnêtement, j'ai dit à mes parents qu'il aurait une carrière phénoménale. Son mental est sans égal. Très structuré, il ne dévie jamais de sa stratégie. Presque comme un robot, peut-être, mais un robot sympathique, il faut le préciser, car c'est aussi un type formidable".

"Pour un défenseur, c'est une bénédiction d'avoir quelqu'un comme lui derrière soi. Je ne me suis jamais senti aussi en confiance sur le terrain qu'avec Senne à mes côtés. Il faut absolument que j'aille le revoir", poursuit-il.

Avec Engels, la relation est encore un peu plus forte : "Nous avons une vision de la vie similaire et sommes meilleurs amis depuis des années. Pour nous, le talent est important mais pas suffisant. C'est là que le bât blesse parfois dans le football. Le jour de la clôture du mercato, nous nous sommes appelés trois fois. Le Celtic avait refusé les offres de Nottingham Forest à chaque fois. Je suis curieux de voir ce que l'avenir lui réserve".