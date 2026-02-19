"C'est mauvais, et même plus que mauvais" : un autre club belge en grande difficulté financière

Lommel perd énormément d'argent et se retrouve dans le rouge. Heureusement, le puissant City Group est là pour boucher les trous.

Monter en Jupiler Pro League ne sera pas une mince affaire pour Lommel cette saison. Si le club veut y arriver, il devra plus que probablement passer par les Play-Offs.

Des pertes de plus de vingt millions d'euros

Le dernier bilan annuel affiche une perte de plus de vingt millions d'euros. Malgré plusieurs injections de capital, la situation ne semble pas s'améliorer sur le long terme.

"Nous avons une vision claire à long terme, avec des investissements dans les joueurs et les infrastructures. Nous sommes en train de réajuster cette stratégie. Les augmentations de capital sont liées à nos besoins", explique Nick Rondelez dans les colonnes du Nieuwsblad.

Un changement de stratégie qui prendra du temps

Le responsable financier de Lommel précise. "C'est un pur hasard si ces montants correspondent pile à ce qu'il faut pour être en règle avec le Fair-Play Financier." Pourtant, il reconnaît que la situation doit changer.



"C'est mauvais, et même plus que mauvais. En tant que responsable, je n'en suis pas fier. Au début, nous étions un club formateur pour jeunes talents, avec des contrats très élevés et très longs. Depuis, nous avons changé de cap pour être plus en phase avec les autres clubs de D1B. Je suis content de ce nouveau chemin, mais cela prendra du temps."