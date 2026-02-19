Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
| Commentaire
Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

Le Bayern Munich se rapproche d'un accord avec Brighton pour Bart Verbruggen. Une excellente nouvelle pour Anderlecht.

Vincent Kompany veut attirer Bart Verbruggen en Bavière. Le gardien néerlandais doit remplacer Manuel Neuer dans les cages du Bayern Munich la saison prochaine.

Les discussions entre le club allemand et Brighton sont bien avancées. Selon les médias anglais (The Sun et TalkSPORT), le Bayern serait prêt à mettre 48 millions d'euros, et même plus, sur la table.

Un très beau cadeau pour Anderlecht

C'est une nouvelle qui enchante le RSC Anderlecht. En 2023, le club bruxellois avait vendu Verbruggen à Brighton pour 20 millions d'euros. Dans le contrat, les dirigeants avaient pris soin d'intégrer une clause de 15 % sur la plus-value en cas de revente.

Anderlecht a droit à 15% des 28 millions d'euros de bénéfice réalisés par Brighton. Si le transfert se confirme, le Sporting pourrait toucher environ quatre millions d'euros.

Un coup de pouce financier


Évidemment, tout ça dépend de la finalisation du transfert avec les montants annoncés. Si l'affaire se conclut, Vincent Kompany donnerait un coup de pouce financier à son ancien club de cœur.

Commentaire
Anderlecht
Bayern Munich
Bart Verbruggen

