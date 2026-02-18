Simon Mignolet révèle le match où il est passé en mode pilote automatique : "On ne vit pas ça souvent"

Le Club de Bruges accueille l'Atlético Madrid avec le souvenir d'une soirée légendaire en 2022. Ce soir-là, un seul homme avait maintenu les Blauw en Zwart à flot au Wanda Metropolitano : Simon Mignolet.

Ce mercredi soir, le Club de Bruges affronte l'Atlético Madrid. En octobre 2022, les Bleu et Noir avaient fait 0-0 au Wanda Metropolitano après l'avoir emporté 2-0 en Venise du Nord. Le grand héros de la soirée s'appelait Simon Mignolet. L'ancien Diable Rouge avait été tout simplement impassable.

Il considère cette rencontre comme son plus grand match avec le Club Bruges. "Elle arrive juste derrière la finale de Ligue des Champions remportée avec Liverpool. Mais en ce qui concerne le Club, c'est tout en haut", sourit-il dans Het Laatste Nieuws. " Vous savez, des années plus tard, ce ne sont pas les gros titres dont on se souvient, ni les nombreuses félicitations. Ce qui compte, c'est ce que ce genre de match vous fait sur le terrain, car on ne le vit pas souvent. La manière dont on le ressent compte tellement".

Des sensations indescriptibles

Le Trudonnaire avait réalisé des arrêts incroyables. Il ne touchait plus vraiment terre : " À ce moment-là, c'est le pilote automatique. Comme si ce n'était pas moi qui prenais les décisions, mais bien un ordinateur".

Tout se fait tout seul, grâce à l'adrénaline : "Il y a un de ces ballons que j'écarte sur la fin...en début de match, cela aurait été trois mille fois plus difficile. Je ne pense même pas que je serais sorti dans cette phase. Mais sur un moment pareil, on ne réfléchit plus".



Mignolet était dans la zone : "Ce n'est pas simple. En tant que joueur de champ, on a déjà un peu plus de liberté dans son champ d'action, en se plaçant dans certains espaces par exemple. En tant que gardien, non. C'est là toute la difficulté de notre poste. Me voir comme ça, on ne le vit pas souvent".