"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

Nacho Miras réalise une grande saison avec Malines. Même si cela attire de l'intérêt, le gardien espagnol reste très calme.

En début de saison, c'est Ortwin De Wolf qui a commencé la saison comme titulaire dans les buts malinois. Mais l'ancien gardien d'Eupen et de l'Antwerp s'est blessé au genou. Il a dû se faire opérer et est toujours sur la touche.

Arrivé sur la pointe des pieds il y a un an suite à la faillite de Deinze, il fait l'unanimité derrière les Casernes. Cet hiver, ses prestations lui ont même valu d'être cité à Anderlecht, où Colin Coosemans n'a pas encore prolongé et où Mads Kikkenborg a obtenu son transfert à Molde.

Miras, une valeur sûre de Pro League cette saison

Depuis, Miras a prolongé à Malines jusqu'en 2029. Mais cela écarte-t-il l'hypothèse d'un départ pour autant ? "Je prends les choses au jour le jour et je ne me laisse pas distraire. Si je me montre ici, je ne ferai qu'attirer davantage l'attention. C'est d'ailleurs cette mentalité qui m'a permis d'en arriver là", explique-t-il à la Gazet Van Antwerpen.

"Je veux toujours être un meilleur Nacho que je ne le suis aujourd'hui. Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe ou un autre championnat, alors c'est mon objectif", poursuit-il.



Nacho Miras ne ferme donc aucune porte, tout en réaffirmant sa concentration sur Malines, qui est toujours actuellement dans le top 6. Entretemps, Anderlecht a signé Justin Heekeren jusqu'en 2029.