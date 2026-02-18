Dans la forme de sa vie et libre dans cinq mois : l'opportunité de l'été pour les grands clubs de Pro League ?

Troisième meilleur buteur du championnat, Bruny Nsimba sera en fin de contrat au terme de la saison. Une opportunité à saisir pour les meilleurs clubs de Pro League... et pour le Belgo-Angolais lui-même, qui pourrait passer un cap dans sa carrière.

Dix buts en 25 matchs : le bilan du meilleur buteur de la Jupiler Pro League, Keisuke Goto, se trouve loin des records. Au classement, notre championnat est serré, et cela se ressent aussi au classement des buteurs, où personne n'arrive à prendre le large.

Derrière l'attaquant japonais prêté par Anderlecht à Saint-Trond, on retrouve Promise David de l'Union Saint-Gilloise, puis... Bruny Nsimba de Dender, la lanterne rouge, qui compte huit réalisations, soit autant que Parfait Guiagon, Wilfried Kanga, Nicolo Tresoldi et Jeppe Erenbjerg.

Bruny Nsimba signe sa meilleure saison en Pro League

Sans faire trop de bruit, l'attaquant belgo-angolais est devenu l'un des hommes les plus prolifiques de notre championnat, avec neuf buts toutes compétitions confondues, en comptant sa réalisation en Coupe face à l'Olympic Charleroi, et quatre passes décisives dans l'équipe à la plus faible attaque de notre élite, avec 20 buts marqués seulement lors des 25 premières rencontres.

Impliqué dans 60 % des buts de son équipe en Pro League, Bruny Nsimba se trouve dans une situation particulière puisqu'il sera libre de tout contrat au terme de la saison. Une opportunité que plusieurs clubs envisageant les Champions Play-Offs pourraient saisir pour recruter un joueur à moindre coût, qui a encore de l'avenir et qui a déjà fait ses preuves dans notre championnat.

Une opportunité à saisir pour les prétendants au top 6 ?

Car s'il réalise déjà la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique, Nsimba a déjà pris l'habitude de faire trembler les filets en Belgique, avec une saison à neuf buts et quatre assists (son bilan actuel) la saison dernière en D1A, et 14 buts lors de sa première saison avec Dender en Challenger Pro League.





Passé par les centres de formation du RSC Anderlecht, de Dender, de Malines et de Genk, il avait effectué ses débuts professionnels à l'Antwerp, où il faisait partie de l'équipe ayant réalisé le triplé en début de saison, avant de partir librement pour Beveren au mois de janvier afin d'aller chercher du temps de jeu. À 25 ans, Nsimba semble désormais en pleine fleur de l'âge et prêt à passer un cap dans sa carrière... et pourquoi pas dans un meilleur club de Jupiler Pro League ?