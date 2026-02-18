Dans la forme de sa vie et libre dans cinq mois : l'opportunité de l'été pour les grands clubs de Pro League ?

Dans la forme de sa vie et libre dans cinq mois : l'opportunité de l'été pour les grands clubs de Pro League ?
Photo: © photonews
Deviens fan de FCV Dender EH! 71

Troisième meilleur buteur du championnat, Bruny Nsimba sera en fin de contrat au terme de la saison. Une opportunité à saisir pour les meilleurs clubs de Pro League... et pour le Belgo-Angolais lui-même, qui pourrait passer un cap dans sa carrière.

Dix buts en 25 matchs : le bilan du meilleur buteur de la Jupiler Pro League, Keisuke Goto, se trouve loin des records. Au classement, notre championnat est serré, et cela se ressent aussi au classement des buteurs, où personne n'arrive à prendre le large.

Derrière l'attaquant japonais prêté par Anderlecht à Saint-Trond, on retrouve Promise David de l'Union Saint-Gilloise, puis... Bruny Nsimba de Dender, la lanterne rouge, qui compte huit réalisations, soit autant que Parfait Guiagon, Wilfried Kanga, Nicolo Tresoldi et Jeppe Erenbjerg.

Bruny Nsimba signe sa meilleure saison en Pro League

Sans faire trop de bruit, l'attaquant belgo-angolais est devenu l'un des hommes les plus prolifiques de notre championnat, avec neuf buts toutes compétitions confondues, en comptant sa réalisation en Coupe face à l'Olympic Charleroi, et quatre passes décisives dans l'équipe à la plus faible attaque de notre élite, avec 20 buts marqués seulement lors des 25 premières rencontres.

Impliqué dans 60 % des buts de son équipe en Pro League, Bruny Nsimba se trouve dans une situation particulière puisqu'il sera libre de tout contrat au terme de la saison. Une opportunité que plusieurs clubs envisageant les Champions Play-Offs pourraient saisir pour recruter un joueur à moindre coût, qui a encore de l'avenir et qui a déjà fait ses preuves dans notre championnat.

Une opportunité à saisir pour les prétendants au top 6 ?

Car s'il réalise déjà la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique, Nsimba a déjà pris l'habitude de faire trembler les filets en Belgique, avec une saison à neuf buts et quatre assists (son bilan actuel) la saison dernière en D1A, et 14 buts lors de sa première saison avec Dender en Challenger Pro League.

Passé par les centres de formation du RSC Anderlecht, de Dender, de Malines et de Genk, il avait effectué ses débuts professionnels à l'Antwerp, où il faisait partie de l'équipe ayant réalisé le triplé en début de saison, avant de partir librement pour Beveren au mois de janvier afin d'aller chercher du temps de jeu. À 25 ans, Nsimba semble désormais en pleine fleur de l'âge et prêt à passer un cap dans sa carrière... et pourquoi pas dans un meilleur club de Jupiler Pro League ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FCV Dender EH
Bruny Nsimba

Plus de news

LIVE : Bruges inquiète l'Atlético après un début de match difficile Live

LIVE : Bruges inquiète l'Atlético après un début de match difficile

21:24
Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

21:20
Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

21:00
Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht

Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht

20:20
Ibe Hautekiet a eu le futur du foot belge sous ses yeux : "Son mental est sans égal"

Ibe Hautekiet a eu le futur du foot belge sous ses yeux : "Son mental est sans égal"

19:30
Sept buts inscrits : amical prolifique entre Mons et un club de D1A

Sept buts inscrits : amical prolifique entre Mons et un club de D1A

20:00
Coup dur pour Rudi Garcia : encore un Diable blessé, son club le retire de la liste européenne

Coup dur pour Rudi Garcia : encore un Diable blessé, son club le retire de la liste européenne

19:00
"J'étais choqué" : la pique du Club de Bruges qui ne passe toujours pas à l'Union

"J'étais choqué" : la pique du Club de Bruges qui ne passe toujours pas à l'Union

18:20
Huit candidats au titre, quatre équipes en un point : la D1A n'est pas la série la plus serrée de Belgique

Huit candidats au titre, quatre équipes en un point : la D1A n'est pas la série la plus serrée de Belgique

18:40
Officiel : un ancien attaquant d'Eupen quitte la Bundesliga pour concurrencer Chris Bedia

Officiel : un ancien attaquant d'Eupen quitte la Bundesliga pour concurrencer Chris Bedia

18:00
"Tout ça, c'est du temps perdu" : le conseil d'un psychologue du sport aux attaquants d'Anderlecht

"Tout ça, c'est du temps perdu" : le conseil d'un psychologue du sport aux attaquants d'Anderlecht

17:00
Simon Mignolet révèle le match où il est passé en mode pilote automatique : "On ne vit pas ça souvent"

Simon Mignolet révèle le match où il est passé en mode pilote automatique : "On ne vit pas ça souvent"

17:30
La révélation de ces dernières semaines a pris son temps : "J'avais quelques a priori sur le foot en Belgique"

La révélation de ces dernières semaines a pris son temps : "J'avais quelques a priori sur le foot en Belgique"

16:30
Blindé jusqu'en 2029 : le Standard officialise une prolongation attendue

Blindé jusqu'en 2029 : le Standard officialise une prolongation attendue

16:01
"Ils me proposaient dix fois ce que je gagnais" : quand Ibe Hautekiet était tout proche de signer en Allemagne

"Ils me proposaient dix fois ce que je gagnais" : quand Ibe Hautekiet était tout proche de signer en Allemagne

15:30
📷 Le choc avait été très violent : Wilfried Kanga de retour...avec un look un peu différent

📷 Le choc avait été très violent : Wilfried Kanga de retour...avec un look un peu différent

15:00
De l'expérience aux idées nouvelles : qui est Antoine Sibierski, contacté par Anderlecht ?

De l'expérience aux idées nouvelles : qui est Antoine Sibierski, contacté par Anderlecht ?

14:40
Officiel : un temps proposé à Anderlecht, il se recase sur un banc de Ligue 1

Officiel : un temps proposé à Anderlecht, il se recase sur un banc de Ligue 1

14:20
"Il faut finir la saison avec lui" : Anderlecht a-t-il tiré les leçons d'il y a un an ?

"Il faut finir la saison avec lui" : Anderlecht a-t-il tiré les leçons d'il y a un an ?

13:30
Le rendez-vous devant le tribunal est fixé : la faillite d'un club wallon historique se confirme

Le rendez-vous devant le tribunal est fixé : la faillite d'un club wallon historique se confirme

14:00
Remonté par le PSG, Sébastien Pocognoli reste optimiste : "On peut encore entrevoir quelque chose"

Remonté par le PSG, Sébastien Pocognoli reste optimiste : "On peut encore entrevoir quelque chose"

13:00
1
Les U17 d'Anderlecht défient les meilleures équipes d'Europe et visent le podium

Les U17 d'Anderlecht défient les meilleures équipes d'Europe et visent le podium

12:20
"Son talent est indéniable, l'occasion est là" : Ardon Jashari peut véritablement lancer sa carrière à Milan

"Son talent est indéniable, l'occasion est là" : Ardon Jashari peut véritablement lancer sa carrière à Milan

12:40
Erreur de Marc Wilmots ou malchance du Standard ? Teddy Teuma : prolongation ou coup dans l'eau ?

Erreur de Marc Wilmots ou malchance du Standard ? Teddy Teuma : prolongation ou coup dans l'eau ?

11:40
2
"Mon licenciement reste une énigme" : Carl Hoefkens a-t-il été jugé trop rapidement en Belgique ?

"Mon licenciement reste une énigme" : Carl Hoefkens a-t-il été jugé trop rapidement en Belgique ?

12:00
Transfert record en vue : un autre géant européen frappe à la porte du Racing Genk

Transfert record en vue : un autre géant européen frappe à la porte du Racing Genk

11:00
Une saison exceptionnelle : le premier promu en D1A pourrait être connu dès ce week-end

Une saison exceptionnelle : le premier promu en D1A pourrait être connu dès ce week-end

11:20
Discussions avancées : Yari Verschaeren va quitter Anderlecht et pourrait déjà avoir trouvé son nouveau club

Discussions avancées : Yari Verschaeren va quitter Anderlecht et pourrait déjà avoir trouvé son nouveau club

10:30
"Un tacle incompréhensible" : Wout Faes largement en échec pour sa première en Ligue des Champions

"Un tacle incompréhensible" : Wout Faes largement en échec pour sa première en Ligue des Champions

10:00
2
Son ascension est fulgurante : une offre de 7 à 8 M€ refusée pour l'ancien du Standard, Lucas Noubi !

Son ascension est fulgurante : une offre de 7 à 8 M€ refusée pour l'ancien du Standard, Lucas Noubi !

09:00
Quatre affiches au programme : quels joueurs belges seront en action ce mercredi en Ligue des Champions ?

Quatre affiches au programme : quels joueurs belges seront en action ce mercredi en Ligue des Champions ?

09:30
"Même si les chances de monter sont minces" : appel à la mobilisation générale chez les supporters du FC Liège

"Même si les chances de monter sont minces" : appel à la mobilisation générale chez les supporters du FC Liège

08:30
Le coefficient belge compte sur Bruges et Genk : les Pays-Bas sont à portée

Le coefficient belge compte sur Bruges et Genk : les Pays-Bas sont à portée

08:00
Bonne nouvelle : trois mois après sa blessure, un Diable Rouge de retour à la compétition

Bonne nouvelle : trois mois après sa blessure, un Diable Rouge de retour à la compétition

07:40
Rumeur infondée : Tom Saintfiet ne quittera pas son poste de sélectionneur du Mali

Rumeur infondée : Tom Saintfiet ne quittera pas son poste de sélectionneur du Mali

07:20
C'est bon signe : une présence surprenante mais bienvenue dans le groupe de Bruges

C'est bon signe : une présence surprenante mais bienvenue dans le groupe de Bruges

06:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved