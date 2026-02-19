Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

Arsenal a concédé un partage 2-2 à Wolverhampton après une erreur dans le temps additionnel.

Arsenal a gâché sa soirée. En déplacement chez la lanterne rouge Wolverhampton, les Londoniens ont perdu leurs moyens. Un partage 2-2 qui permet à leurs concurrents de revenir dangereusement.

Bukayo Saka a frappé dès les premières minutes, donnant le ton. Piero Hincapié a doublé la mise après la pause et les Gunners géraient la situation. En face, les Wolves perdaient Angel Gomes sur blessure.

À force de reculer et de subir la pression, Arsenal a fini par craquer. Bueno a réduit l'écart, et le doute s'est installé dans le camp des hommes de Mikel Arteta. Sans complexe et portés par leur public, les joueurs de Wolverhampton ont poussé de plus en plus fort.

Arsenal a payé cher une erreur évitable. Dans le temps additionnel, Raya et Gabriel ne se sont pas compris, le ballon a traîné et Edozie en a profité pour égaliser. Gabriel Jesus a fini le match très énervé, s'embrouillant avec Mosquera.

Manchester City se rapproche de plus en plus

Arsenal reste en tête avec cinq points d'avance sur Manchester City, mais avec un match en plus au compteur. Si City remporte son match en retard, l'écart sera réduit à deux points.