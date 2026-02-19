"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

Le Mondial approche, mais l'état de forme de plusieurs Diables Rouges pose question. Philippe Albert s'inquiète pour les cadres de l'équipe.

À moins de quatre mois de la Coupe du Monde, pas mal de Diables Rouges sont actuellement à l'infirmerie. On commence à se demander dans quel état physique le groupe arrivera pour le tournoi cet été.

Philippe Albert a partagé ses doutes sur le plateau de La Tribune. Selon lui, la situation n'est pas très rassurante parce que les deux grands patrons de l'équipe, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, ne sont pas en pleine forme.

Pas moins d'onze joueurs du groupe de Rudi Garcia sont à l'arrêt. À court terme, ça ne l'inquiète pas trop. "Je ne panique pas pour les deux matchs contre les États-Unis (28 mars) et le Mexique (1er avril). Ce qui compte pour moi, ce sont les deux rencontres amicales début juin contre la Croatie (2 juin) et la Tunisie (6 juin)", a-t-il expliqué.

Des doutes autour des deux leaders

En revanche, Albert se fait du souci pour De Bruyne et Lukaku. De Bruyne s'entraîne individuellement, tandis que Lukaku doit se contenter de quelques minutes de jeu par match avec Conte



"Ce sont les leaders de l'équipe, les joueurs clés", insiste Albert, inquiet à l'approche du Mondial. "Sans eux… ce sera très difficile. Ce sont eux qui me préoccupent", conclut-il.