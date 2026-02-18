Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

Plus que cinq journées et la phase classique aura livré tous ses verdicts. Tout le monde est dans les starting blocks avant la dernière ligne droite.

Cinq matchs pour faire pencher une saison du côté pile ou du côté face : le championnat aborde un moment crucial, qui déterminera la composition des différents Playoffs. La Pro League a sorti les calculettes pour estimer les probabilités de chacun, sur base du classement et du calendrier à venir.

Pour les Champion's Playoffs, l'Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges et Saint-Trond ont déjà mathématiquement assuré leur billet. Malgré sa disette offensive, Anderlecht est encore bien parti pour finir dans le top 6 (74% de chances), de même que La Gantoise (73%).

Un classement resserré

Il ne resterait donc qu'une place. Avec seulement neuf points entre la quatrième place d'Anderlecht et la treizième d'OHL, tout est encore possible. Actuellement sixième, Malines apparaît ainsi avec plus de chances d'aller en Europe Playoffs (53%) que dans le top 6 (47%). Derrière le KV, Genk est crédité de 64% de chances d'accrocher le bon wagon.

La Pro League donne 28% de chances de Charleroi de finir dans le top 6. Le Standard ? La probabilité descend à 5%. Les Rouches font partie des ces équipes qui peuvent encore mathématiquement finir dans les trois Playoffs. Leur présence en Playdowns est d'ailleurs estimée à 9% de chances.

Les 'favoris' pour ces Playdowns restent néanmoins Louvain (61% de chances d'y participer), la RAAL (84% de chances), le Cercle de Bruges (90%) et Dender (99,99%). Mais l'on sait que dès le coup d'envoi de la prochaine journée donné, les matchs de Pro League prennent un malin plaisir à venir faire mentir toutes les prédictions établies.



