Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Photo: © photonews

Ivan Leko fait face à un problème de luxe. Mamadou Diakhon s'impose comme un sérieux concurrent et commence à justifier son transfert.

Mamadou Diakhon a été un poison sur le flanc gauche du Club de Bruges. Après sa performance contre l'Atlético Madrid, la presse espagnole l'a couvert d'éloges. Une situation difficile à imaginer il y a quelques mois sous Nicky Hayen, qui ne comptait pas sur lui.

Titulaire indiscutable avec Ivan Leko

Tout a changé avec l'arrivée d'Ivan Leko. Depuis que le Croate a repris l'équipe, Diakhon a enchaîné les titularisations, bien aidé par les blessures de Forbs et Tzolis. En onze matchs, il a inscrit un but et délivré six passes décisives, dont celle offerte à Tresoldi face à l’Atlético.

"Mamadou progresse chaque semaine", a confié Kyriani Sabbe après la rencontre. "Au début du championnat, il devait s'adapter à la D1 belge et à la Ligue des Champions, mais aujourd'hui on est ravis de l'avoir avec nous", a-t-il ajouté avec le sourire.

Bruges avait mis le paquet en août dernier : 9 millions d'euros pour un jeune de 19 ans. En Belgique, seul le Club peut se permettre un tel investissement, mais l'erreur n'était pas permise après l'échec Yaremchuk (17 millions).

Meilleur dribbleur que Yamal ?

C'est contre Almaty que Diakhon a sorti son premier gros match référence. Tout le monde connaissait son talent de dribbleur (à Reims, ses stats étaient supérieures à celles de Lamine Yamal), mais il n'arrivait pas à le montrer sur le terrain.

La direction a beaucoup discuté avec lui pour le rassurer. Mais ce que le Français apprécie par-dessus tout, c'est sa liberté sur le terrain : il joue plus haut et n'est plus obligé de redescendre défendre.

Tzolis ou Diakhon : qui jouera à gauche ?

Leko se retrouve avec un problème de luxe. Diakhon excelle à gauche, mais c'est le poste de Christos Tzolis. Depuis qu'il a loupé le Soulier d'Or, le Grec a du mal à retrouver son meilleur niveau. Hier, Diakhon a démarré le match, mais c'est Tzolis qui a inscrit le but du 3-3 après son entrée en jeu.

Mamadou Diakhon

