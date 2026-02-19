"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I
Qui décrochera le top 6 ? La course au titre étant réservée aux Playoffs, cela devrait être l'enjeu principal de la fin de phase classique. Hein Vanhaezebrouck y va de son petit pronostic.

L'Union Saint-Gilloise, Saint-Trond et le Club de Bruges sont les trois seules équipes mathématiquement assurées de disputer les Champions' Play-offs et pourront, lors des cinq dernières journées, se battre pour la première place et un premier ticket européen. Mais derrière eux, la lutte s'annonce particulièrement serrée.

Anderlecht occupe la quatrième place avec 37 points et a une meute de poursuivants à ses trousse. Même Louvain, qui compte 28 unités et a plus de 'chances' de finir en Playdowns, peut encore mathématiquement rêver du top 6.

De manière plus réaliste, La Gantoise semble avoir de bonnes chances d'accrocher le bon wagon pour la deuxième saison de rang. Comme Genk, les Buffalos joueront encore trois fois sur cinq à domicile. Et ils comptent aussi davantage de victoires, un critère qui peut peser en cas d'égalité de points.

Le vent en poupe

L'équipe a d'ailleurs bien réagi à sa défaite contre Louvain en allant s'imposer à Charleroi, devenu un concurrent direct pour les Playoffs. Hein Vanhaezebrouck y a trouvé l'équipe très mature : "Rik De Mil aime la possession et le contrôle, mais il opte parfois aussi pour un football plus direct. Au Standard, puis encore contre Charleroi, on l'a bien vu : cette autre manière de jouer à l'extérieur fonctionne", analyse Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad.


Pourtant, Gand a dû se passer de Wilfried Kanga au Mambourg. Mais Max Dean l'avait parfaitement suppléé, inscrivant un doublé : "En interne, il y avait aussi eu de la panique l'année du titre quand Laurent Depoitre s'était blessé. Pas chez moi, parce qu'avec un joueur explosif comme Benito Raman, tu peux aussi être dangereux. Dean peut l'être également : il est comparable à Raman ou à Bertaccini".

Les plus populaires

