La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

Habib Beye devient le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Un changement qui pourrait offrir une nouvelle chance à Arthur Vermeeren.

L'Olympique de Marseille a décidé de tourner la page. Habib Beye débarque sur le banc pour succéder à Roberto De Zerbi. L'ancien défenseur s'attaque au plus grand défi de sa jeune carrière d'entraîneur.

Il signe pour dix-huit mois pour relancer l'équipe. Marseille veut accrocher une place en Ligue des champions et retrouver de la régularité. Le club attend plus de sérieux et d'engagement.

L'Olympique de Marseille annonce la nomination d'𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 au poste d'entraîneur de l'équipe première. ✍️



Bon retour chez toi, 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 🔙💙 pic.twitter.com/STmERxncb5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 18, 2026

Une nouvelle chance pour Arthur Vermeeren

Ce changement pourrait redistribuer les cartes dans le vestiaire. Arthur Vermeeren, cloué sur le banc ces derniers mois, espère un nouveau départ. Roberto De Zerbi ne comptait pas sur lui et l'entraîneur intérimaire non plus.

Une chance de repartir de zéro après des mois de frustration. Le milieu de terrain va devoir mettre les bouchées doubles à l'entraînement pour prouver à Beye qu'il mérite sa place dans le onze de départ.





L'OM veut retrouver les sommets et un trophée qui fuit le club depuis 2012, une éternité pour le peuple marseillais.