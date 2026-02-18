"J'étais choqué" : la pique du Club de Bruges qui ne passe toujours pas à l'Union

La rivalité entre l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges est l'un des nouveaux classiques du football belge. Avec son lot de petites piques par presse interposée.

Entre Brugeois et Saint-Gillois, la lutte se fait âpre, tant sur le terrain qu'en dehors. Une déclaration des Blauw en Zwart reste toujours en travers de la gorge de l'Union. Celle de Bart Verhaeghe en 2022. Après le titre, le président brugeois avait déclaré que le Club n'avait pas vaincu l'Union mais l'équipe B de Brighton.

Invité dans le podcast MIDMID, Alex Muzio confirme avoir très mal pris la remarque : "J'étais choqué qu'un club qui venait de remporter le championnat, au lieu de se réjouir, préfère parler d'un autre".

L'Union blessée

"Ce n'est pas comme si nous avions une équipe remplie de joueurs prêtés par Brighton. Il n'y avait que Mitoma, et Undav avait une clause libératoire payée par Brighton, avant d'être ensuite prêté à nouveau ", poursuit le président de l'Union.

Muzio veut que l'Union se défasse de cette image : "Nous avons beaucoup de joueurs qui sont au sommet de leur forme, tandis que Brighton a toujours privilégié un mélange de joueurs très jeunes et très âgés. Ils disposent d'installations exceptionnelles, alors qu'au moment des déclarations de Bart, nous nous entraînions à Lier, derrière une entreprise de padel".

Lire aussi… Il faudra un nouvel exploit : suivez Club de Bruges - Atlético de Madrid en direct commenté›

L'Union profite en revanche du savoir-faire de Brighton en matière de scouting en ayant accès aux logiciels de détéction de joueurs, qui ont déjà amené quelques pépites. Une success story qui est désormais à l'oeuvre chez Heart of Midlothian, où a récemment investi Tony Bloom, actionnaire et ancien propréitaire majoritaire de l'Union.