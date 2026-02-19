Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot

Battu sur le fil par Courtrai, le Beerschot s'éloigne de la première place de Challenger Pro League. Le club va devoir tout reconstruire avec douze joueurs en fin de contrat.

Le Beerschot rêve de retrouver l'élite, mais sa défaite contre Courtrai complique les choses. Les Mannekes n'ont plus le choix : ils doivent soit arracher la deuxième place, soit remporter les play-offs dans les semaines à venir.

Douze joueurs arrivent en fin de contrat

Peu importe le résultat final, l'été s'annonce mouvementé. Le chantier sera énorme et tout dépendra probablement de la division dans laquelle le club évoluera la saison prochaine.

Pas moins de douze joueurs arrivent au bout de leur contrat : Brian Plat, Derrick Tshimanga, Colin Dagba, Marco Weymans, Edisson Jordanov, Ryan Sanusi, Lukas Van Eenoo, Genki Haraguchi, Rayhan El Grafel, Glenn Claes et Rajiv van La Parra.

Quel avenir pour le club ?

Si aucune solution n'est trouvée, une grande partie de l'effectif pourrait faire ses valises cet été. Pour certains, une prolongation paraît envisageable, mais pour d'autres, l'aventure touche à sa fin.



Le cas de Rajiv van La Parra est le plus étonnant. Resté longtemps sans club, il avait fini par envoyer un message à Dirk Kuyt. Après un test concluant, il a intégré l'équipe et enchaîne aujourd'hui les bonnes prestations.