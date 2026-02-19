Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot
Deviens fan de Beerschot! 926

Battu sur le fil par Courtrai, le Beerschot s'éloigne de la première place de Challenger Pro League. Le club va devoir tout reconstruire avec douze joueurs en fin de contrat.

Le Beerschot rêve de retrouver l'élite, mais sa défaite contre Courtrai complique les choses. Les Mannekes n'ont plus le choix : ils doivent soit arracher la deuxième place, soit remporter les play-offs dans les semaines à venir.

Douze joueurs arrivent en fin de contrat

Peu importe le résultat final, l'été s'annonce mouvementé. Le chantier sera énorme et tout dépendra probablement de la division dans laquelle le club évoluera la saison prochaine.

Pas moins de douze joueurs arrivent au bout de leur contrat : Brian Plat, Derrick Tshimanga, Colin Dagba, Marco Weymans, Edisson Jordanov, Ryan Sanusi, Lukas Van Eenoo, Genki Haraguchi, Rayhan El Grafel, Glenn Claes et Rajiv van La Parra.

Quel avenir pour le club ?

Si aucune solution n'est trouvée, une grande partie de l'effectif pourrait faire ses valises cet été. Pour certains, une prolongation paraît envisageable, mais pour d'autres, l'aventure touche à sa fin.


Le cas de Rajiv van La Parra est le plus étonnant. Resté longtemps sans club, il avait fini par envoyer un message à Dirk Kuyt. Après un test concluant, il a intégré l'équipe et enchaîne aujourd'hui les bonnes prestations.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Beerschot

Plus de news

Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

13:40
Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

13:20
La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

13:00
Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

12:40
La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

12:20
"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

12:00
"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

11:30
"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

10:30
Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

10:00
Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

09:30
Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

09:00
"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

08:30
"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

08:00
Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

07:40
"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

07:20
Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

06:30
Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

07:00
🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

22:59
Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

22:40
Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

22:20
"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

22:00
Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

21:40
Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

21:20
Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

21:00
Dans la forme de sa vie et libre dans cinq mois : l'opportunité de l'été pour les grands clubs de Pro League ?

Dans la forme de sa vie et libre dans cinq mois : l'opportunité de l'été pour les grands clubs de Pro League ?

20:40
Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht

Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht

20:20
Sept buts inscrits : amical prolifique entre Mons et un club de D1A

Sept buts inscrits : amical prolifique entre Mons et un club de D1A

20:00
Ibe Hautekiet a eu le futur du foot belge sous ses yeux : "Son mental est sans égal"

Ibe Hautekiet a eu le futur du foot belge sous ses yeux : "Son mental est sans égal"

19:30
Coup dur pour Rudi Garcia : encore un Diable blessé, son club le retire de la liste européenne

Coup dur pour Rudi Garcia : encore un Diable blessé, son club le retire de la liste européenne

19:00
Officiel : un ancien attaquant d'Eupen quitte la Bundesliga pour concurrencer Chris Bedia

Officiel : un ancien attaquant d'Eupen quitte la Bundesliga pour concurrencer Chris Bedia

18:00
Huit candidats au titre, quatre équipes en un point : la D1A n'est pas la série la plus serrée de Belgique

Huit candidats au titre, quatre équipes en un point : la D1A n'est pas la série la plus serrée de Belgique

18:40
"J'étais choqué" : la pique du Club de Bruges qui ne passe toujours pas à l'Union

"J'étais choqué" : la pique du Club de Bruges qui ne passe toujours pas à l'Union

18:20
Simon Mignolet révèle le match où il est passé en mode pilote automatique : "On ne vit pas ça souvent"

Simon Mignolet révèle le match où il est passé en mode pilote automatique : "On ne vit pas ça souvent"

17:30
"Tout ça, c'est du temps perdu" : le conseil d'un psychologue du sport aux attaquants d'Anderlecht

"Tout ça, c'est du temps perdu" : le conseil d'un psychologue du sport aux attaquants d'Anderlecht

17:00
La révélation de ces dernières semaines a pris son temps : "J'avais quelques a priori sur le foot en Belgique"

La révélation de ces dernières semaines a pris son temps : "J'avais quelques a priori sur le foot en Belgique"

16:30
Blindé jusqu'en 2029 : le Standard officialise une prolongation attendue

Blindé jusqu'en 2029 : le Standard officialise une prolongation attendue

16:01

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 26
RSCA Futures RSCA Futures 20/02 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 20/02 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing 21/02 KV Courtrai KV Courtrai
Lierse SK Lierse SK 21/02 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 21/02 Francs Borains Francs Borains
Beerschot Beerschot 22/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 22/02 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 22/02 Lommel SK Lommel SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved