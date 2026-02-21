"Il deviendra un joueur de haut niveau" : le Club de Bruges a eu le nez creux

Recruté pour 9,5 millions d'euros l'été dernier, Aleksandar Stankovic est devenu l'un des patrons du milieu de terrain de Bruges.

Le pari était osé, mais il s'est révélé gagnant. L'été dernier, le Club de Bruges a déboursé 9,5 millions d'euros pour attirer Aleksandar Stankovic. Quelques mois plus tard, le jeune milieu s'est imposé comme l'une des grandes réussites du mercato.

À 20 ans, il est devenu un titulaire indiscutable. Cette saison, il a démarré toutes les rencontres de Ligue des champions, avec deux buts et deux passes décisives à la clé. Une montée en puissance rapide et impressionnante.

L'Inter veut le rapatrier

L'Inter envisagerait d'activer une clause de rachat estimée à environ 23 millions d'euros. Un retour au bercail qui aurait une saveur particulière, puisque son père est une légende du club.

Ce dernier s'est exprimé dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Aleksandar a la chance d'avoir un père qui a joué au football à un niveau honorable. Vous savez, j'ai traversé beaucoup d'épreuves, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je crois qu'Aleksandar a le potentiel pour aller loin."



Il se montre à la fois fier et prudent. "En lui donnant des conseils, je veux essayer de lui éviter les faux pas. Pour moi, Aleksandar est plus avancé que je ne l'étais à son âge. S'il continue sur cette lancée, il deviendra sans aucun doute un joueur de haut niveau."