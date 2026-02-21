Une célébration qui en dit beaucoup : Dante Vanzeir règle ses comptes avec Ivan Leko

Prêté cet hiver au Cercle, Dante Vanzeir a marqué le seul but de la rencontre contre son ancien club, La Gantoise.

Le scénario était écrit d'avance. Poussé vers la sortie cet hiver par La Gantoise parce qu'il ne jouait pas sous Ivan Leko, Dante Vanzeir est revenu hanter son ancien club avec le maillot du Cercle de Bruges. L'attaquant, prêté en janvier, a marqué l'unique but du match 0-1.

Rik De Mil lui a offert un peu plus de temps de jeu, sans pour autant en faire un titulaire indiscutable. Vanzeir est resté très classe après la rencontre malgré sa situation. L'ancien attaquant de l'Union a tenu à mettre les choses au clair.

"J'ai trop de respect pour les supporters de La Gantoise et pour toutes les personnes présentes dans l'entourage. Je suis encore en partie payé par La Gantoise, vous savez, et personne ne peut prédire ma situation", a expliqué le joueur, relayé par Het Laatste Nieuws.

Pleinement investi dans le projet du Cercle, il savoure d'avoir été décisif pour ses nouvelles couleurs. "Je suis un joueur du Cercle de Bruges, et c'est mon seul objectif. Je suis heureux d'avoir pu être utile à l'équipe de cette manière. C'était apparemment écrit que ce serait ma soirée."

De la rancœur envers Leko

L'attaquant a profité de l'occasion pour répondre à son ancien coach, Ivan Leko. "Je n'ai jamais douté de mes capacités. Quelqu'un m'avait dit : Montre-moi que je suis aveugle. Cet homme n'est plus là, mais je me souviens encore de ces mots."