Quel club pour Yari Verschaeren ? Plusieurs pistes pour son grand départ

En fin de contrat au RSC Anderlecht, Yari Verschaeren se dirige vers un départ. Il ne devrait pas continuer sa carrière en Belgique.

Le contrat de Yari Verschaeren à Anderlecht touche à sa fin. Il a reçu une nouvelle proposition, mais celle-ci impliquait une forte baisse de son salaire annuel, estimé à 1,5 million d'euros. Une diminution qu'il n'a pas acceptée.

Le timing est particulier, puisque Verschaeren va fêter son 250e match sous le maillot mauve ce week-end à Zulte Waregem. Ce sera l'un de ses derniers défis avec son club de cœur avant de faire ses valises.

Quelles destinations pour rebondir ?

Cet hiver, le club turc de Trabzonspor avait tenté de le recruter, mais le joueur n'était pas emballé. Pour Franky Van Der Elst, Verschaeren devrait viser des championnats voisins : "Un bon club aux Pays-Bas, comme l'AZ Alkmaar ou Utrecht, serait parfait pour lui", explique le consultant dans Het Nieuwsblad.

D'autres options sont sur la table, notamment dans des ligues plus prestigieuses : "Il peut aussi viser un club de milieu de tableau en Allemagne, comme le Werder Brême, ou même Séville. La France, avec un club comme Nice, pourrait être intéressante."

Partir avec un trophée pour finir en beauté

Lire aussi… "Il est temps de partir" : malgré ses 250 matchs avec Anderlecht, il est poussé vers la sortie›

Après toutes ces années à Neerpede puis en équipe première, Verschaeren n'a pas envie de tourner la page sans rien laisser derrière lui. Soulever la Coupe de Belgique serait un adieu parfait, pour lui comme pour les supporters. Comme le souligne Van Der Elst : "Doku et Lokonga n'ont rien gagné non plus avant de partir, mais au moins, ils ont rapporté énormément d'argent au club."