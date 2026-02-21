"On va en discuter sérieusement" : Rik De Mil hausse le ton après la prestation ratée de La Gantoise

La Gantoise montrait de belles choses avec Rik De Mil, mais a été surpise par le Cercle de Bruges à domicile.

"Le Cercle de Bruges mérite sa victoire, donc bravo à eux", a commencé Rik De Mil lors de sa conférence de presse. "C'est une énorme déception pour nous. On veut gagner chaque match."

L'échec de La Gantoise contre le Cercle

L'entraîneur ne comprend pas ce qui s'est passé en début de rencontre. "Tout ce que nous avons montré à Charleroi, au Standard, à Anderlecht ou même contre La Louvière ? On ne l'a pas vu en première mi-temps. En tant que coach, je suis le premier responsable."

Difficile pour lui d'expliquer ce trou noir. "Je n'ai pas d'explication pour le moment. J'ai vu trop peu d'intensité, on a reculé, on a manqué de leadeurship et de personnalité... Ce sont des choses qu'on n'a pas montrées."

Une discussion prévue avec le groupe

Le groupe manque encore de régularité pour De Mil. "On n'est pas assez constants. Je ne veux pas être trop négatif, comme je ne voulais pas être trop positif après nos victoires. La réalité, c'est qu'on ne peut plus se permettre ce genre de mi-temps. Ce n'est pas notre football."

La seconde période a été légèrement meilleure, selon lui. "C'est ironique, mais on prend un carton rouge au moment où on commençait à montrer quelque chose. À dix contre onze, on a eu de la personnalité et on a tenté. La première période reste difficile à avaler, et on va en discuter sérieusement."