Officiel : une bonne connaissance d'Yves Vanderhaeghe renforce le staff des Francs Borains

Les Francs Borains ont accueilli une nouvelle tête. Il s'agit de Wesley Deschacht, qu'Yves Vanderhaeghe connaît déjà très bien.

Depuis le départ d'Andreas Iannacone à Genk, les Francs Borains étaient à la recherche d'un nouvel analyste vidéo. Son successeur a rapidement été désigné, notamment grâce au réseau d'Yves Vanderhaeghe.

C'est en effet Wesley Deschacht qui apportera ses capacités d'analyste au staff. Il était déjà sur le banc face à Beveren, les Francs Borains ont désormais officialisé sa venue.

Jamais deux sans trois avec Vanderhaeghe

Les présentations ont été vite puisque Deschacht connait déjà bien Yves Vanderhaeghe. Les deux hommes ont travaillé ensemble à Ostende et à Al-Faisaly.

Wesley Deschacht a également travaillé au sein des équipes de jeunes du Cercle de Bruges. Cette saison, il travaillait comme entraîneur principal à Torhout, en D2 amateurs.





Le nouveau visage des Francs Borains est ravi de ce retour dans le monde professionnel : "Je suis très heureux d'être ici, dans un club familial, avec l'objectif de gagner un maximum de matchs rapidement". Ce soir, il sera à nouveau à pied d'oeuvre pour le déplacement à Eupen.

