De l'eau dans le gaz entre Taravel et Bertaccini ? "Je m'attendais à cette question"

En prenant en main l'équipe, Jérémy Taravel reçoit une leçon accélérée du métier d'entraîneur à Anderlecht. Y compris dans la gestion des caractères des uns et des autres.

C'est aussi cela le lot des grands clubs : chaque geste est analysé, chaque réaction interprétée. Contre La Louvière, le Lotto Park a ainsi pu constater toute la frustration d'Adriano Bertaccini.

Premier changement de Taravel dix minutes après le début de la deuxième mi-temps, le Carolo est directement rentré au vestiaire, sans serrer la main de son entraîneur. Ce dernier a été interrogé sur le sujet en conférence de presse cette après-midi.

"Je m'attendais à cette question. J'ai eu un bon entretien avec Adriano. C'est une bonne personne, quelqu'un avec du caractère. J'aime des joueurs pareils. Je lui ai expliqué que ce qu'il a fait, ça ne se fait pas, par respect pour les supporters et les autres joueurs", explique Taravel, cité par La Dernière Heure.

Apprendre à gérer la frustration

Pas de quoi en faire un plat : "Il a compris et il m'a donné raison. Et d'ailleurs, il était déjà revenu vers le banc six ou sept minutes après être rentré au vestiaire. J'espère qu'il va répondre avec un but, cela le soulagerait". De fait, Bertaccini n'a plus marqué depuis 12 matchs.



Pour retrouver de l'allant offensif, Anderlecht pourra à nouveau compter sur Mario Stroeykens. Blessé depuis le mois de janvier, il sera dans le noyau pour le déplacement de ce week-end à Zulte Waregem. Marco Kana et Cesar Huerta sont par contre toujours blessés.