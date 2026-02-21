Jérémy Taravel lance un avertissement à Saint-Trond avant le début des Play-Offs 1

Grande surprise de la saison, le STVV de Wouter Vrancken occupe la deuxième place de Jupiler Pro League et s'impose comme l'une des révélations du championnat.

Il ne reste plus que cinq matchs avant la fin de la phase classique du championnat. Douze équipes luttent pour intégrer le top six. De son côté, Saint-Trond est assuré de participer à la course au titre.

Très peu de blessés au STVV

C'est une énorme surprise, même pour les adversaires. "Saint-Trond propose vraiment du bon football", a confié Jérémy Taravel, l'entraîneur intérimaire d'Anderlecht, au journal Het Belang van Limburg.

Il apprécie ce style de jeu qui utilise les ailes et où les joueurs changent souvent de position. "Il ne faut pas que ce soit des passes pour rien. Il faut attaquer le but, et Saint-Trond y arrive très bien."

Pour Taravel, ce succès s'explique par le fait que les Canaris ont eu très peu de blessés. Cela a permis à l'équipe de grandir en gardant les mêmes joueurs sur le terrain.

L'enchaînement des gros matchs

"J'ai connu la même chose quand j'étais joueur à Lokeren. On n'avait presque aucun blessé, donc c'était facile de créer des automatismes. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on gagne des trophées", explique-t-il en repensant à sa victoire en Coupe avec Lokeren.





Mais Taravel a lancé un avertissement à son collègue Wouter Vrancken. "Il y a une grande différence entre le championnat classique et les Play-offs 1, où les gros matchs s'enchaînent sans s'arrêter", a-t-il conclu.