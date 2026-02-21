"C'est dans un coin de ma tête" : un Diablotin refuse 19 millions d'euros et l'Allemagne pour viser le Mondial

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Matte Smets a choisi de rester au KRC Genk cet hiver. Une décision réfléchie, malgré une offre très intéressante qui aurait pu satisfaire le club et le joueur.

Wolfsburg avait beaucoup insisté cet hiver pour recruter Matte Smets. Le club allemand était prêt à offrir pas moins de 19 millions d'euros au KRC Genk pour s'attacher ses services.

Pourtant, Smets n'a pas hésité et a refusé catégoriquement l'offre. "Bien sûr, on y réfléchit un peu quand une telle opportunité se présente. Mais pour moi, ce n'était pas le bon moment", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws.

Un choix réfléchi pour sa progression

Et il avait une bonne raison pour ça. "Mon histoire à Genk n'était pas encore terminée. Je pense que ce n'était pas la bonne étape pour mon développement", a-t-il poursuivi.

Mais selon Dimitri De Condé, le directeur sportif du club, une autre motivation entrait en jeu. Smets aimerait participer à la Coupe du Monde cet été avec les Diables Rouges. Avec les nombreux blessés actuellement, une place pourrait se libérer.

L'objectif Coupe du Monde en ligne de mire

"C'est quelque part dans un coin de ma tête, mais je dois d'abord être performant avec Genk", admet Smets. "Si mes prestations sont régulières, j'aurai mes chances."





Le défenseur sait que le sélectionneur national le suit de très près. "J'ai croisé Rudi Garcia quand j'étais avec les espoirs et il m'a dit qu'il regardait nos matchs. Il doit continuer à me suivre", a-t-il conclu.