Catastrophique dans la course au top six : Rik De Mil doit gérer une défense décimée

La Gantoise a sombré à domicile face au Cercle Bruges. En plus de la défaite, plusieurs défenseurs sont touchés.

Maksim Paskotsi a dû quitter le terrain au bout de 30 minutes. Rik De Mil a choisi de le remplacer par Hatim Es-Saoubi, mais ce choix n'a pas porté ses fruits. À peine la seconde périodes commencée, le défenseur a écopé d'un carton rouge.

Rik De Mil va devoir bricoler en défense centrale

Es-Saoubi a été renvoyé aux vestiaires pour son tacle sur la cheville d'Agyekum. De Mil a encore dû faire appel à un autre défenseur, Siebe Van Der Heyden. "Il était prêt à jouer, mais c'était limite", a confié l'entraîneur.

"Il s'est blessé pendant sa suspension et n'a repris l'entraînement complet qu'hier. C'était tout juste, mais on n'avait pas le choix", a expliqué De Mil en conférence de presse après la défaite 0-1 contre le Cercle de Bruges.

Paskotsi et Hashioka absents plusieurs semaines ?

Concernant Paskotsi, les nouvelles ne sont pas bonnes : il devrait être absent plusieurs semaines. Et comme si ça ne suffisait pas, Daiki Hashioka a lui aussi dû sortir à la mi-temps.

Lire aussi… "On va en discuter sérieusement" : Rik De Mil hausse le ton après la prestation ratée de La Gantoise›

Les solutions en défense risquent de se réduire si Es-Saoubi écope de plusieurs matchs de suspension. Van Der Heyden devrait logiquement pouvoir être titulaire avec une semaine d'entraînement en plus.