"Il est temps de partir" : malgré ses 250 matchs avec Anderlecht, il est poussé vers la sortie

Dimanche, Yari Verschaeren disputera son 250e match avec Anderlecht. Un cap symbolique qui pourrait marquer la fin de son aventure.

Ce dimanche, à l'occasion du déplacement à Zulte Waregem, Yari Verschaeren va fêter un magnifique anniversaire avec Anderlecht. Il portera le maillot mauve pour la 250e fois, un exploit qui mérite d'être salué selon Franky Van Der Elst.

"250 matchs à 24 ans, c'est énorme. En réalité, il aurait pu en compter bien plus", souligne le consultant dans Het Nieuwsblad. Malheureusement, plusieurs blessures sérieuses, dont une rupture des ligaments croisés, ont freiné sa progression ces dernières années.

Mais Van Der Elst pose la question qui fâche. "Est-ce qu'il y aura encore beaucoup de matchs ? Il arrive en fin de contrat. Donc je ne pense pas", dit-il. Avec un salaire de 1,5 million d'euros par an, il est devenu trop cher pour le club et devrait partir libre.

Trop cher pour rester à Anderlecht

Le joueur ne compte pas rester pour un salaire inférieur. "Je comprends les deux parties", explique l'analyste. "1,5 million, c'est beaucoup d'argent. Son rendement est trop faible pour justifier un tel montant. Cette saison, il n'est qu'à un but et deux assists."



Selon lui, une prolongation n'est plus à l’ordre du jour. "Après quinze ans à Anderlecht, dont huit en équipe première, il est temps pour lui de partir. Il est là depuis trop longtemps et n'a connu que des déceptions."