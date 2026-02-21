"Ils rapporteront plus de 50 millions d'euros" : Olivier Renard dévoile le pactole qui attend Anderlecht

Olivier Renard balance sur les finances d'Anderlecht. Selon l'ex directeur sportif, le club a refusé des belles offres.

Olivier Renard ne veut pas que son passage à Anderlecht soit résumé à un simple licenciement. L'ancien directeur sportif défend son travail sur Le Soir et avance des chiffres. Selon lui, le club a laissé passer de grosses opportunités.

"On a reçu de belles offres proches des dix millions d’euros pour des joueurs qu'on a transférés l'été dernier, et je ne parle pas de Nathan De Cat ! Ces offres ont été refusées par la direction." Pour Renard, ces décisions ont freiné l'élan qu'il voulait donner au club.

Plus de 50 millions d'euros dans le futur ?

Il donne aussi des exemples précis. "Des joueurs comme Keisuke Goto pour lequel on avait une offre de prêt avec option en Allemagne, mais j'ai préféré qu'il prenne du temps de jeu à Saint Trond car il voulait jouer, Mihajlo Cvetkovic, Nathan Saliba ou encore Nathan De Cat rapporteront plus de 50 millions d’euros."

Renard voit même plus grand. "On parle de plus de 100 millions d'euros qui rentreraient dans les caisses du club, ce qui n’est plus arrivé depuis quand ?" À ses yeux, le potentiel est énorme si on laisse le temps au projet de mûrir.

Pour lui, sans patience, aucun projet ne peut réussir. "C'est beau de rêver, mais quand ce rêve dure trop longtemps, il devient un cauchemar. Si tu ne donnes pas plus d'un an et demi à Jesper Fredberg, à Olivier Renard ou à un autre, ça n'ira jamais."