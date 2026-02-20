📷 OFFICIEL : Le Club de Bruges s'offre un gros talent du championnat portugais

Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
Commentaire
📷 OFFICIEL : Le Club de Bruges s'offre un gros talent du championnat portugais
Photo: © photonews

Le Club de Bruges mise sur le jeune Chris Grombahi. Prêté par le Sporting CP jusqu'en juin, l'ailier de 17 ans signera un contrat de trois ans si l'essai est concluant.

Chris Grombahi, presque âgé de 17 ans, est un ailier gaucher du club portugais Sporting CP, où il a effectué l'intégralité de sa formation.

"Ce Portugais d'origine ivoirienne a fait ses premiers pas dans le football à Alta de Lisboa, avant de rejoindre l'académie du Sporting CP en 2017", explique le Club de Bruges dans un communiqué.

Grombahi jouait avec l'équipe des moins de 23 ans du Sporting la saison passée, qui dispute la Liga Revelação. Il va rejoindre le Club NXT (l'équipe espoirs de Bruges). Cette saison, il a disputé 21 matchs avec les U23, inscrivant cinq buts et délivrant quatre passes décisives.

"Il a joué quatre rencontres d'UEFA Youth League et a fait ses débuts avec l'équipe première du Sporting en octobre 2025, lors du quart de finale de l'Allianz Cup contre Alverca", précise le club.

Un contrat de trois ans en option

Lors du match de Youth League qui opposait les U19 du Sporting à ceux du Club NXT cette saison, il ne faisait pas partie du groupe car il avait été appelé, au même moment, avec l'équipe première du Sporting.

"Grombahi arrive en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option de prolonger l'aventure pour trois saisons supplémentaires", conclut le Club de Bruges.

