Le Barça prêt à passer à l'action pour Malick Fofana ?

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Absent des terrains depuis octobre, Malick Fofana affole le FC Barcelone. Le club catalan voudrait le recruter cet été.

Malick Fofana n'a plus foulé les pelouses depuis le 25 octobre 2025, une victoire contre Strasbourg en Ligue 1. Une longue absence, mais qui ne refroidit pas les convoitises. L'ailier de 20 ans garde une belle cote.

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone apprécie fortement son profil. Le club catalan cherche un joueur capable d'accélérer, de provoquer en un contre un et de faire la différence dans les derniers mètres.

Sa valeur marchande est estimée à 30 millions d'euros par Transfermarkt, mais Lyon n'a pas l'intention de le laisser partir à ce prix. Le club rhodanien exigera un montant supérieur pour le laisser partir.

Pas impossible pour le Barça

Pourtant, le Barça garde espoir. Lyon doit faire attention à ses finances et pourrait être contraint de vendre ses meilleurs éléments pour équilibrer les comptes. Une offre venue d'Espagne pourrait forcer la main du club français.


Pour l'instant, Fofana se concentre sur son retour à la compétition prévu pour la fin du mois selon son coach. Cette saison en championnat, le Diable Rouge a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en neuf apparitions.

Commentaire
