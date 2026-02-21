Pourquoi le Standard a misé sur le jeune Charli Spoden : "Le faire jouer à Bruges n'était pas un cadeau"

Cette saison, le Standard et Vincent Euvrard ont misé sur Charli Spoden, propulsé en équipe première à 17 ans et qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2029. Le T1 des Rouches voit en lui un ancien coéquipier qu'il a connu au début des années 2010.

Repris dans le noyau A depuis fin 2025, et donc pour le stage hivernal à Lagos en janvier, alors qu'il avait commencé la saison avec les U18, Charli Spoden a effectué ses grands débuts dans le monde professionnel avec le Standard, en montant au jeu pour les 25 dernières minutes du déplacement au Club de Bruges, début février.

Cette semaine, le jeune milieu de terrain de 17 ans a prolongé son contrat chez les Rouches jusqu’en 2029. Le plan du club est clair : lui faire grappiller du temps de jeu et de l’expérience en Jupiler Pro League, tout en lui confiant un rôle important avec le SL16 FC, qui lutte pour sa survie en D1 ACFF.

En bord de Meuse, c’est surtout Vincent Euvrard qui a cru en lui et lui a permis de devancer plusieurs jeunes ayant deux ou trois ans de plus, afin d’intégrer le noyau A, de prendre régulièrement place sur le banc et même d’effectuer ses débuts professionnels.

Charli Spoden coche beaucoup de cases, mais doit encore prendre de l'ampleur

En conférence de presse, deux jours avant le déplacement au Racing Genk, le T1 des Rouches a détaillé les qualités qu’il observe chez le jeune Spoden, ainsi que certains points d’amélioration, notamment le fait qu’il devrait peut-être davantage survoler la D1 ACFF qu’il ne le fait aujourd’hui.

"Il a faim de réussir et de jouer au football. C’est un joueur intelligent, humble, et ce sont des attitudes que tout joueur qui veut apprendre doit adopter. Il montre aussi une bonne agressivité et une excellente vision du jeu. Il a encore une grande marge de progression : il n’en est qu’au début. Le faire monter à Bruges n’était pas un cadeau, mais il est temps pour lui de commencer à goûter à ce niveau."





"Il joue vite et simplement, alors que la simplicité est peut-être ce qu’il y a de plus difficile à atteindre en football. À Bruges, il n’a pas hésité à demander le ballon en zone basse, il a beaucoup regardé autour de lui et dirigé ses coéquipiers. Il montre énormément de choses importantes pour un jeune joueur. Mais, par exemple, lorsque je l’ai vu jouer avec les U23 contre Rochefort, ce n’était pas encore suffisant."

Un joueur semblable à... Rob Schoofs ?

Joueur doté d’une excellente touche technique, mais encore en développement sur le plan physique, Charli Spoden rappelle à Vincent Euvrard l’un de ses anciens coéquipiers, qui avait effectué ses débuts professionnels à ses côtés sous les couleurs de Saint-Trond au début des années 2010.

"Il est toujours difficile de prédire l’évolution d’un joueur de 17 ans, mais dans sa morphologie, il me fait penser au Rob Schoofs que j’ai connu à ses débuts lorsqu’il intégrait l’équipe première. C’est un joueur au potentiel intéressant, mais c’est à lui de faire le reste", a conclu Vincent Euvrard.