🎥 Quel but ! Tient-on déjà le futur lauréat du Puskas Award ?

Chafik Ouassal
Commentaire
Photo: © photonews

En Bundesliga, les supporters ont pu assister à un but mémorable ce week-end. Lors du match entre le FC Cologne et Hoffenheim, un homme a volé la vedette. Ce qu'il a réalisé après un quart d'heure de jeu était d'une classe exceptionnelle.

Après une passe de Said El Mala, le ballon semblait tomber légèrement derrière lui, mais Ragnar Ache n'a pas hésité une seconde. L'ancien attaquant du Sparta s'est élancé dans les airs et a décoché un retourné acrobatique puissant et parfait. Le ballon hors de portée du gardien Oliver Baumann a fait exploser le RheinEnergieStadion.

La réaction de ses coéquipiers en disait long. Sur le terrain et sur le banc, tous regardaient bouche bée ce qu'ils venaient de voir. Ce n'était pas seulement un but d'ouverture, mais un véritable chef-d'œuvre qui est déjà considéré comme l'un des plus beaux buts de la saison.

Ragnar Ache a marqué un retourné acrobatique de classe mondiale

Ce but pourrait bien être candidat au Puskás Award. Le degré de difficulté, l'exécution et le timing : tout était parfait. On voit rarement de tels buts.

Hoffenheim a égalisé avant la mi-temps grâce à Ozan Kabak et a même pris l'avantage après la pause grâce à Andrej Kramaric. Pourtant, toute l'attention est resté sur ce but à la quinzième minute de jeu.

Quel que soit le score final, ce match restera dans les mémoires pour le retourné acrobatique d'Ache. Un moment de pur génie qui restera longtemps gravé dans les esprits à Cologne. Et peut-être bientôt lors d'une soirée de gala où sera récompensé le plus beau but du monde.

