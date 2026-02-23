Jérémy Taravel a-t-il convaincu la direction d'Anderlecht ? "Nous avons gagné dans la souffrance..."

Anderlecht s'est imposé dans la douleur 2-4 contre Zulte Waregem. Une victoire qui fait gagner des points à Jérémy Taravel auprès de sa direction.

"C'était un match compliqué, surtout en deuxième mi-temps", a avoué Taravel. "La première période était bonne, même si notre bloc n'était pas assez compact. À la pause, j'avais dit qu'il ne fallait pas trop reculer, mais c'est ce qui est arrivé."

Après la mi-temps, Anderlecht a subi une grosse pression. "L'état du terrain n'a pas aidé non plus, même si je ne veux pas m'en servir comme excuse. Le plus important, ce sont les trois points, car ça faisait un moment que nous n'avions plus gagné ni marqué."

Gagner dans la douleur : un signe positif pour Taravel

"Nous devions jouer avec le même état d'esprit que face à l'Antwerp. Aujourd'hui, nous avons gagné dans la souffrance, et c'est aussi une bonne chose. Il faut savoir faire ça." estime le coach par intérim.

Thorgan Hazard était le grand artisan de cette victoire, auteur d'un triplé. "C’est tout à son honneur", a commenté Taravel. «"Je l'ai aligné en numéro neuf parce qu'il a les qualités pour, notamment devant le but."

Avec une finale de coupe en poche et cette victoire à Waregem, Taravel marque des points pour le poste d'entraineur principal. Si aucun successeur n'est trouvé, il est probable qu'il termine la saison comme T1.