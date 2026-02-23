"Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête" : le penalty d'Anderlecht passe très mal à Zulte Waregem

Malgré la défaite 2-4 contre Anderlecht, Zulte Waregem a montré du beau jeu. Une défaite très frustrante pour le coach et ses joueurs.

Zulte Waregem a perdu 2-4 à domicile contre Anderlecht, mais Sven Vandenbroeck ne retient que la manière. Pour le coach, ses joueurs ont presque tout réussi : "Tout était top dans notre match, le seul défaut c'est notre finition. Mais je ne veux garder que le positif." a t-il expliqué sur DAZN.

Pas pénalty selon son joueur

Le gros regret, c'est ce penalty qui tombe au mauvais moment. L'entraîneur a expliqué la frustration de son défenseur. "Sur le penalty, Lukas Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête, il nous l'a dit à la mi-temps."

Belle performance, mais manque de finition

De son côté, le numéro 10 Jeppe Erenbjerg a été excellent, même s'il ne comprend pas ce scénario. Il a confié après le match : "On a très mal joué pendant 10 minutes, mais le feeling est très étrange."

Malgré ces quelques minutes de vide, le meneur de jeu a aimé la réaction de son équipe. Ils ont suivi le plan jusqu'au bout : "Le reste du match était très bon, on s'est créé beaucoup d'occasions. Le coach nous avait dit de continuer comme ça."

Au final, Zulte a montré du beau jeu mais repart sans point. Anderlecht a renoué avec la victoire, ça n'était plus arrivé depuis sept rencontres.