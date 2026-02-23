"Si c'est vrai, ce taré peut dégager tout de suite" : un ex-coach d'Anderlecht ne mâche pas ses mots

Brandon Morren
Chafik Ouassal et Brandon Morren
| Commentaire
"Si c'est vrai, ce taré peut dégager tout de suite" : un ex-coach d'Anderlecht ne mâche pas ses mots
Photo: © photonews

Le duel a été éclipsé par une très grosse polémique à caractère raciste. Alors que l'UEFA enquête sur l'incident, Johan Boskamp ne ménage pas du tout le jeune Argentin impliqué dans cet incident.

La semaine dernière, en Ligue des Champions, on a surtout parlé du match entre Benfica et le Real Madrid, mais pas pour les bonnes raisons. Gianluca Prestianni aurait traité Vinicius Jr., selon le Brésilien lui‑même, de "mono", ce qui signifie singe.

Prestianni nie cela et affirme avoir tenu un autre propos à l'encontre de Vinicius. L'UEFA enquête, mais c'est compliqué car l'attaquant de Benfica s'est couvert la bouche avec son maillot.

Johan Boskamp ne ménage pas Prestianni

"Si c'est vrai, ce taré peut dégager tout de suite", a-t-il déclaré à Het Belang van Limburg. "Je sais qu'on crie beaucoup de choses sur un terrain de football, mais insulter quelqu'un pour la couleur de sa peau, ça ne se fait pas. C'est le bas du bas."

Après le match, l'entraîneur de Benfica José Mourinho a abordé la situation. Il ne parlait pas tant de l'incident précis de la soirée que du comportement de Vinicius Jr., que Mourinho accuse de beaucoup provoquer.


"Ce qu'il a dit est tout aussi grave que ce que ce gamin a fait", estime le Néerlandais. "Il veut bien sûr protéger son joueur, mais il n'y a aucune excuse ici. Le fait qu'il ait tenu son maillot devant sa bouche prouve déjà pas beaucoup de choses, selon moi. Là, tu sais qu'il a dit quelque chose de très méchant. Quel trouillard. Moi quand j'insulte quelqu'un, au moins je le fais en face. Je ne me cache pas."

