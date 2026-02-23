Ivan Leko a peut-être la solution pour remplacer Onyedika à Madrid : "Il a un profil dont nous avons besoin"

Le Club se prépare pour un défi de taille mardi soir dans la capitale espagnole. Mais les Blauw & Zwart devront faire sans un pion majeur qui sera suspendu.

Suspendu, Raphael Onyedika ne sera pas de la partie en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Une tuile pour le Club qui sera privé d'un élément clé. Le médian nigérian est suspendu et cela obligera Ivan Leko à faire des ajustements au milieu de terrain. Après le dernier match de JPL, un nom semble déjà se démarquer comme possible remplaçant.

Onyedika manquera à Madrid

L'absence d'Onyedika est une perte considérable pour les Blauw & Zwart. Le milieu de terrain avait été un élément clé lors de la précédente confrontation européenne, où il avait été impliqué dans plusieurs buts. Sa solide performance avait été saluée par beaucoup d'analystes.

Mais contre OHL, Ivan Leko a titularisé Félix Lemaréchal en vue du match de mardi et le Français a laissé une bonne impression selon l'entraîneur. Il semble donc être le candidat numéro 1 pour occuper la place vacante de titulaire au milieu de terrain à Madrid.

Ivan Leko garde ses cartes en main

Avec cette option, Aleksandar Stankovic reculerait d'un cran et jouerait un rôle plus défensif. Mais l'entraîneur brugeois ne voulait pas encore se fixer sur un nom après le match de JPL contre OHL.



"Il fait partie des options, c’est certain. Mais je n'ai pas encore pris de décision définitive. Ma tête était encore à Louvain, pas à Madrid. Mais Félix a un profil intéressant, quelque chose dont nous avons besoin", a révélé le Croate à propos de Lemaréchal dans Het Nieuwsblad.