"Nous savons quelles seront nos priorités" : Vincent Kompany prudent avant le Klassiker

"Nous savons quelles seront nos priorités" : Vincent Kompany prudent avant le Klassiker
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce samedi, le Bayern Munich se déplace à Dortmund pour disputer le Klassiker. Vincent Kompany s'est exprimé à propos de cette rencontre en conférence de presse.

L'entraîneur belge a souligné l'importance de cet affrontement : "C’est un Klassiker. Il a son importance ; dans les moments des grands matchs, nous devons le rendre aussi grand qu’il l’est. Je pense que c’est une bonne chose. C’est important pour la Bundesliga que nous ayons un grand match demain, aucune des deux équipes ne doit avoir peur."

Il est clair sur la mentalité que devront adopter les deux équipes : "Je veux que nous disions que nous voulons battre Dortmund. Et Dortmund devrait penser de la même manière ; c’est ce qui rend ce match si important, c’est comme ça que ça doit être." 

Ce à quoi s’attend Vincent Kompany

Dortmund est actuellement invaincu à domicile tandis que le Bayern l'est à l'extérieur. "Je m’attends à ce que Dortmund mette la pression et garde le match très ouvert avec beaucoup d’énergie, ils en sont capables, ils ont les qualités pour vraiment pousser.

Mais est-ce que cela décidera du match demain ? Je ne sais pas. De notre côté, les choses sont plus claires : nous donnerons absolument tout, je peux le dire dès maintenant. Tout le reste dépendra de l’adversaire."


Vincent Kompany se montre, comme à son habitude, quelle que soit l'équipe, assez prudent : "Qu’ils restent en bloc défensif ou qu’ils se projettent vers l’avant, nous savons quelles seront nos priorités. Nous jouons contre une grande équipe, ce ne sera pas facile pour nous."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Borussia Dortmund - Bayern Munich en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Borussia Dortmund

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: Openda

13:30
Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

13:30
🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

13:00
Le coach de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, proche d'un licenciement ? Le club met les choses au clair

Le coach de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, proche d'un licenciement ? Le club met les choses au clair

12:40
Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"

Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"

12:20
À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

12:00
Le bourreau de l'Union SG pourrait être transféré pour plus de 85 millions en Premier League

Le bourreau de l'Union SG pourrait être transféré pour plus de 85 millions en Premier League

11:30
"Il y avait autre chose à faire..." Gaëtan Englebert frustré après la défaite du RFC Liège à Courtrai

"Il y avait autre chose à faire..." Gaëtan Englebert frustré après la défaite du RFC Liège à Courtrai

10:40
Manchester United pourrait perdre beaucoup d'argent suite au licenciement de Ruben Amorim

Manchester United pourrait perdre beaucoup d'argent suite au licenciement de Ruben Amorim

10:20
Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

10:00
OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

09:30
"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

09:00
Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

08:30
Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

08:00
La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien" Interview

La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien"

07:20
Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

07:40
Pierre François met les choses au clair : "Les rumeurs sur le Standard se vendent bien..."

Pierre François met les choses au clair : "Les rumeurs sur le Standard se vendent bien..."

07:00
2
2/12 contre le "flop 4" à Sclessin pour le Standard : "Un bilan beaucoup trop pauvre pour rêver du top 6" Interview

2/12 contre le "flop 4" à Sclessin pour le Standard : "Un bilan beaucoup trop pauvre pour rêver du top 6"

23:48
La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

06:00
1
Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière Analyse

Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière

23:00
3
On ne voit ça qu'en Belgique : "Je peux apprendre juste avant le match que je dois aller en tribunes..."

On ne voit ça qu'en Belgique : "Je peux apprendre juste avant le match que je dois aller en tribunes..."

23:20
Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

22:40
Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

22:20
Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

22:00
Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

21:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

20:40
Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

21:20
Sébastien Pocognoli donne une update cruciale sur un retour à l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli donne une update cruciale sur un retour à l'AS Monaco

21:00
Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

20:40
Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

20:20
Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

19:35
4
La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

20:00
Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

19:23
Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

19:00
Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

18:30
Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 24
FC Augsburg FC Augsburg 2-0 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Werder Brême Werder Brême 15:30 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15:30 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 15:30 Union Berlin Union Berlin
Hoffenheim Hoffenheim 15:30 FC St. Pauli FC St. Pauli
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 18:30 Bayern Munich Bayern Munich
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 01/03 Wolfsburg Wolfsburg
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 01/03 Freiburg Freiburg
Hambourg Hambourg 01/03 RB Leipzig RB Leipzig
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved