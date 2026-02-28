"Nous savons quelles seront nos priorités" : Vincent Kompany prudent avant le Klassiker

Ce samedi, le Bayern Munich se déplace à Dortmund pour disputer le Klassiker. Vincent Kompany s'est exprimé à propos de cette rencontre en conférence de presse.

L'entraîneur belge a souligné l'importance de cet affrontement : "C’est un Klassiker. Il a son importance ; dans les moments des grands matchs, nous devons le rendre aussi grand qu’il l’est. Je pense que c’est une bonne chose. C’est important pour la Bundesliga que nous ayons un grand match demain, aucune des deux équipes ne doit avoir peur."

Il est clair sur la mentalité que devront adopter les deux équipes : "Je veux que nous disions que nous voulons battre Dortmund. Et Dortmund devrait penser de la même manière ; c’est ce qui rend ce match si important, c’est comme ça que ça doit être."

Ce à quoi s’attend Vincent Kompany

Dortmund est actuellement invaincu à domicile tandis que le Bayern l'est à l'extérieur. "Je m’attends à ce que Dortmund mette la pression et garde le match très ouvert avec beaucoup d’énergie, ils en sont capables, ils ont les qualités pour vraiment pousser.

Mais est-ce que cela décidera du match demain ? Je ne sais pas. De notre côté, les choses sont plus claires : nous donnerons absolument tout, je peux le dire dès maintenant. Tout le reste dépendra de l’adversaire."



Vincent Kompany se montre, comme à son habitude, quelle que soit l'équipe, assez prudent : "Qu’ils restent en bloc défensif ou qu’ils se projettent vers l’avant, nous savons quelles seront nos priorités. Nous jouons contre une grande équipe, ce ne sera pas facile pour nous."