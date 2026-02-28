Le Bosuil retrouve sa ferveur : l'Antwerp surprend Saint-Trond, l'Union pourrait prendre le large

Saint-Trond s'est incliné 1-0 à l'Antwerp. Les Canaris ont été bien timides avant l'ouverture du score anversoise.

Après avoir été tout proche d'accrocher l'Union au Parc Duden la semaine dernière, l'Antwerp se frottait à l'un des autres gros bras du championnat, Saint-Trond. De leur côté, les Canaris voulaient signer un six sur six à l'extérieur pour confirmer la victoire à Dender. Mais le Bosuil s'est montré un peu plus hostile.

Sur la pelouse, le début de match est toutefois assez calme : il faut pratiquement attendre la demi-heure avant de noter le premier danger, un centre d'Ilias Sebaoui, dont la trajectoire a bien failli surprendre Taishi Nozawa. Sur sa lancée, le portier japonais a détourné une frappe de Ryotaro Ito, résultant de la première combinaison trudonnaire digne de ce nom. Pour le reste, circulez, rien à signaler : 0-0 assez logique au repos.

Le début du deuxième acte a en revanche été plus animé, avec l'ouverture du score de l'Antwerp cinq minutes après la reprise. C'est Anthony Valencia qui a fait monter les décibels en profitant de la mauvaise intervention de Shogo Tanigushi et Rihito Yamamoto (51e, 1-0).

Les deux gardiens s'illustrent enfin

Dos au mur, Saint-Trond a haussé le ton, se créant directement une belle occasion sur une frappe enroulée de Raito Matsuzawa. Portés vers l'offensives, les Canaris ont laissé de l'espace dans leur dos. Vincent Janssen a bien failli en profiter, mais Leo Kokubo a gardé les siens dans le match d'un arrêt cinq étoiles.

Un geste qui aurait pu être décisif, d'autant que dans la foulée, l'arbitre a indiqué le point de penalty dans le rectangle anversois. Mais en revoyant les images, le VAR a constaté que la faute (bien réelle) de Valencia sur Matsuzawa s'est déroulée juste à l'extérieur du rectangle. Pas de penalty, pas de dernière occasion pour Saint-Trond, qui s'incline donc 1-0.





Le STVV pourrait ainsi voir l'Union le distancer de cinq points, mais aussi le Club de Bruges prendre la deuxième place en cas de bon résultat à Charleroi demain soir. De son côté, l'Antwerp se relance après trois défaites de rang et revient provisoirement à trois points du top 6.