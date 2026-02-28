🎥 L'Olympic incapable de gâcher la fête de Beveren : Christian Brüls signe l'un des buts du weekend

Beveren a conclu sa semaine de rêve en s'imposant 2-0 contre l'Olympic Charleroi. De quoi prolonger la fête dans le Pays de Waes.

Dimanche dernier, Beveren a confirmé son titre de champion de D1B grâce à sa victoire 1-4 au Patro Eisden et au faux pas du Beerschot contre le RWDM. Mais rien ne vaut la maison pour célébrer. L'équipe avait donc donné rendez-vous à ses supporters au Freethiel pour un match en mode afterparty contre l'Olympic Charleroi.

Malgré les restes de la gueule de bois du début de semaine, Christian Brüls a prolongé l'euphorie dès le début du match avec une frappe absolument sensationnelle dans la lucarne d'Aitor Embela Gil (5e, 1-0).

🧨 | Christian Brüls fête la montée en #JPL avec un PÉTARD ! 🤩🏆 #SKBROC pic.twitter.com/h5vPhwXNkd — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 28, 2026

Beveren enfile sa tenue de gala

Face à un adversaire encore obligé de prendre des points pour quitter la zone rouge, Beveren a montré toute son implication en contrôlant la première mi-temps sans trop de difficulté.

Après la pause, l'Olympic a fini par prendre l'initiative dans la dernière demi-heure. Mais cela a créé des espaces, dont ont profité les Waaslandiens pour faire le break dans les dernières minutes du temps réglementaire, sur un auto-but de Karl Ndedi.





Beveren s'impose donc 2-0 et lance parfaitement la soirée de communion au Freethiel. De son côté, l'Olympic regoûte à la défaite après son 4 sur 6 et partage toujours la dernière place du classement avec le Club NXT.